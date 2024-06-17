В Украине могут засекретить уголовные дела по уклонистам: почему это плохо

Законопроект вызвал критику у правозащитников

В Украине могут закрыть публичный доступ к итогам судового разбирательства по делам об уклонистах. Соответсвующая норма может быть принята уже в ближайшем времени.

Об этом проинформировали расследователи "Бигус Info". Отмечается, что речь идет о законопроекте № 7033-д, который в настоящее время готовится к рассмотрению в парламенте во втором чтении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является предотвратить огласке отдельных сведений в текстах судебных решений. Впрочем, правозащитники считают, что возможность скрывать от общественности судебных решений отбросит украинскую демократию до уровня России или Беларуси.

В частности решение закрыть судебный процесс касается лишь уголовных дел, связанных с войной — по госизмене или уклонению от мобилизации.

"Учитывая уровень внимания прикованной к мобилизации, доступ к решениям, процессу рассмотрения дела по этой статье закрывать это плохая идея. Тут то же, что и с госпредателями, видеть что приговор "виновен" или "не виновен" обоснованный, очень важно", — говорится в материале "Бигус".

Журналисты считают, что мобилизации пойдет на пользу то, что суды в открытом режиме сможет как притащить к ответственности настоящих уклонистов, так и, к примеру, исправить проблемы с врачебными комиссиями.

В материале отмечается, что закрытый судебный процесс в целом ведет к появлению возможности злоупотреблений.

Как сообщалось ранее, у украинцев может появиться возможность получать электронное постановление о назначении штрафа за уклонение от мобилизации, а также оплачивать его в "Дии".