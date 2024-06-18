Субсидія онлайн: які є способи подачі документів

В Україні триває подача документів на отримання субсидій для тих громадян, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги

Певним категоріям українців потрібно подати документи на отримання субсидії до 1 липня обов'язково. Це стосується тих, хто проживав до 24 лютого 2022 року або проживає на території бойових дій або окупованій території. Подати документи можна і самостійно в Пенсійному фонді або ЦНАПі, але приїжджати туди не обов'язково — все можна зробити дистанційно через інтернет.

Є три основні можливості подачі документів онлайн. Перша — на порталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно зайти в акаунт скориставшись електронним цифровим підписом або ідентифікувавшись через банк, заповнити форму, додати потрібні документи, підписати заяву тим же електронним підписом та відправити.

Другий спосіб майже аналогічний, тільки він доступний на порталі "Дія". В обох випадках доступна скорочена форма подачі документів. Вона займає усього 15 хвилин. Людина вносить лише основні дані, такі як адресу, паспортні дані та перелік проживаючих. Всю іншу інформацію Пенсійний фонд отримує з реєстрів.

Третій спосіб подачі документів онлайн — за допомогою смартфона. Для цього встановлюються верифікований додаток Пенсійного фонду і вже в ньому за тою схемою людина авторизується, заповнює необхідні поля і подає заяву.

Якщо вам потрібно додати до заяви певні документи, наприклад скан копію довідки ВПО, як підтвердження місця проживання та кількості зареєстрованих осіб, договір про реструктуризацію боргу або інші документи, їх потрібно заздалегідь відсканувати або якісно сфотографувати при гарному освітленні, щоб система могла їх розпізнати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тим хто має оновити дані терміново Пенсійний фонд надіслав повідомлення. Воно доступне на порталі Пенсійного фонду в розділі "Мої повідомлення".