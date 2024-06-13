Як подати документи на субсидію онлайн: спрощений варіант через "Дію"

Подання заяви займе близько 15 хвилин

В Україні наразі призначають субсидії на неопалювальний період. До 1 липня можна подати документи і отримати субсидію за весь неопалювальний період з 1 травня цілком.

Зробити це можна як і офлайн, пройшовши до Пенсійного фонду або ЦНАПу, так і скориставшись онлайн інструментами, наприклад вебпорталом Пенсійного фонду або ж через портал "Дія". На порталі "Дія" стверджують, що знадобиться на це усього 15 хвилин, а результату потрібно очікувати два тижні.

Для того, щоб подати документи за спрощеною формою на порталі "Дія" потрібно мати або зареєструвати кабінет громадянина. Для цього потрібен електронний підпис або скористатися Банк ID. Заява на субсидію знаходиться у меню "Послуги".

Першим кроком перевіряються та за потреби оновлюються дані у профілі користувача, потім заповнюються основні дані адреси, за якою бажаєте отримати субсидію, житлові та комунальні послуги з даними про них. Обов'язково вказується IBAN рахунку для нарахування виплати. Також вказуються дані людей, зареєстрованих в помешканні, а також членів їхніх родин. Якщо ви ВПО або винаймаєте житло, вказують фактично проживаючих людей та членів їх родин. Дані перевіряються та підписуються.

Спрощений формат пояснюється тим, що більшість даних, наприклад про дохід та майно зареєстрованих людей та членів їх родин беруть з реєстрів. Заявнику не потрібно вказувати це окремо, що скорочує час на заповнення заяви більше ніж вдвічі.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які саме послуги можна отримати субсидію. Зазначимо, що якщо ви опалюєтеся електрикою, то це має бути зареєстровано в обленерго вашої області, адже для будинків з електроопаленням інші норми при нарахуванні субсидії.