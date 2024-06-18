Субсидия онлайн: какие способы подачи документов

В Украине идет подача документов на получение субсидий для тех граждан, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги

Определенным категориям украинцев нужно подать документы на получение субсидии до 1 июля обязательно. Это касается тех, кто проживал до 24 февраля 2022 или проживает на территории боевых действий или оккупированной территории. Подать документы можно и самостоятельно в Пенсионном фонде или ЦНАПе, но приезжать туда не обязательно – все можно сделать дистанционно через интернет.

Есть три основных возможности подачи документов онлайн. Первая – на портале Пенсионного фонда. Для этого нужно зайти в аккаунт, воспользовавшись электронной цифровой подписью или идентифицировавшись через банк, заполнить форму, добавить нужные документы, подписать заявление той же электронной подписью и отправить.

Второй способ почти аналогичен, только он доступен на портале "Дия. В обоих случаях доступна сокращенная форма подачи документов. Она занимает всего 15 минут. Человек вносит только основные данные, такие как адрес, паспортные данные и список проживающих. Всю остальную информацию Пенсионный фонд получает из реестров.

Третий способ подачи документов онлайн – с помощью смартфона. Для этого устанавливается верифицированное приложение Пенсионного фонда и уже в нем по той схеме человек авторизуется, заполняет необходимые поля и подает заявление.

Если вам нужно добавить к заявлению определенные документы, например скан копию справки ВПЛ, как подтверждение места жительства и количества зарегистрированных лиц, договор о реструктуризации долга или другие документы, их нужно заранее отсканировать или качественно сфотографировать при хорошем освещении, чтобы система могла их распознать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тем, кто должен обновить данные срочно, Пенсионный фонд направил сообщение. Оно доступно на портале Пенсионного фонда в разделе "Мои сообщения".