Не тільки на опалення: на які послуги можна отримати субсидію

Сума субсидії розраховується під кожне домогосподарство окремо

Житлові субсидії в Україні можна отримати, якщо ваш матеріальний стан не дозволяє сплачувати за житлово-комунальні послуги самостійно. Розрахувати орієнтовну суму допомоги можна і самостійно.

В Пенсійному фонді повідомили, що адресну житлову субсидію домогосподарству надають не тільки на житлово-комунальні послуги, а й на придбання палива для печей та витрат на керування будинком. Так, в субсидію від держави входять гроші на:

оплату постачання та розподілу газу, електроенергії, опалення, гарячої води,

централізоване водопостачання та водовідведення,

управління ТПВ (вивіз сміття),

оплата абонентського обслуговування вищеперерахованих послуг.

Субсидія на придбання палива для печі — рідкого, твердого чи газу, надається окремо. Це виплата, яка надходить раз на рік, на відміну від звичайної субсидії, яка надходить на рахунки отримувача раз на місяць. При підвищенні тарифів субсидія перераховується автоматично.

Документи на отримання субсидії можна подати особисто в ПФУ чи ЦНАПі, поштою на адресу головного управління фонду чи онлайн. Остання опція доступна на порталі ПФУ, на порталі "Дія" та в додатку Пенсійного Фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для отримання субсидії на електричне опалення потрібно пройти певну процедуру, інакше будуть нараховувати за нормами споживання. Якщо у житлі є кілька видів опалення, потрібно обрати той, який буде в субсидії.