Економічне бронювання: скільки треба заробляти ФОПівцям, щоб отримати право на бронь

Отримати економічну бронь зможуть не всі

Нещодавно в Раді з’явився новий законопроєкт, що передбачає економічне бронювання для найманих працівників та ФОПів, які не задіяні у стратегічно важливих галузях промисловості. Проєкт, зокрема, містить чіткі вимоги до ФОПів, аби ті змогли забронювати себе або своїх найманих працівників.

Детальніше про норми законопроєкту № 11331, як економічне бронювання вплине на економіку та що буде з цінами читайте в матеріалі "Телеграфу": Економічне бронювання. Скільки треба заробляти, скільки — платити і що буде з цінами

Для платного бронювання ФОПам необхідно буде підтвердити доходи у розмірі не менш як три внески за бронювання. Тобто, якщо внесок складе 20 тисяч, ФОПу потрібно мати дохід 60 тисяч на місяць, а якщо 35 тисяч — 105 тисяч.

Також приватним підприємцям доведеться підтверджувати факт ведення господарської діяльності за минулий рік. Це означає, що нові ФОПи бронюватися за гроші все одно не зможуть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки бізнес готовий заплатити за бронювання працівників. Така ідея подобається багатьом роботодавцям, адже дефіцит працівників стає все більш відчутним.