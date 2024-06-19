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Хліб дорожче євро: який головний фактор вплине на ціну продукта найближчим часом

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Хліб
Хліб. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

На ринку дуже мало пропозиції певного класу пшениці

Через постійні відключення світла, а також підняття тарифів на нього деякі виробництва змушені підіймати ціни на свою продукцію. Скоро здорожчання торкнеться і хліба.

Крім росту вартості на електроенергію, ціни піднялись і на сировину. Про це повідомив голова спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський у коментарі для Інформатора.

Однак керівник не знає точних дат, коли очікувати на здорожчання хліба.

"Це може бути як завтра, так і за два тижні", — каже Рибчинський.

Він пояснює, що ріст вартості популярного продукту відбудеться через одну основну причину — збільшення ціни на сировину. На українському ринку дуже мало пропозиції пшениці другого класу, а ті що є — дуже дорогі. Це спровокує борошномелів підвищувати вартість борошна. Однак наскільки здорожчає хліб, керівник не може сказати.

"Є ринкові відносини, є зобов’язання перед постачальниками. Хліб реалізується не з лотка, а в першу чергу через великі торговельні мережі. У договорах з мережами чітко проговорено період, коли можна змінювати ціни. Так само й у мукомелів є договори з виробниками хліба та торговельними мережами. Все це проговорюється між партнерами. Але, на жаль, слід очікувати подорожчання", — пояснив Рибчинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які важливі продукти в Україні подорожчають через відключення світла.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Хліб #Прогноз