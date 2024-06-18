Бронювання 25% працівників не буде? Що за закон про "білий бізнес" ухвалила Рада

Уряд хоче створити "Клуб білого бізнесу" задля надання переваг підприємствам, які відповідають критеріям щодо сплати податків

За відсутності податкових реформ та неспроможності вивести український бізнес із "тіні", 18 червня Верховна Рада 263 голосами у другому читанні схвалила законопроєкт № 11084, яким пропонує підприємцям членство у т.зв. "Клубі білого бізнесу". Отримати його може підприємець, котрий демонструє високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства (тобто сплачує досить вагомі податки) і платить своїм робітникам високу зарплату.

Ділити на "білих і пухнастих" та "чорних і несумлінних" буде сама податкова. Як це буде відбуватися — достеменно невідомо. Тому "Телеграф" вирішив розібратися у питанні.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснював "Бізнес-Телеграфу": "Якщо в тебе податкове навантаження вище, аніж середнє по галузі, опубліковане податковою на сайті, ти вже розумієш, що є членом "Клубу білого бізнесу". Якщо в тебе заробітна плата вища, аніж середня по галузі, ти є членом "Клубу білого бізнесу". І тоді тебе не перевіряють у межах документальних перевірок".

Обмовимося, що законопроєкт поки пропонує запровадити такий статус лише на час воєнного стану. Але складається враження: "квиточки" для вступу до клубу — вже на касі. А конкуренція за право вступити до клубу призведе радше до маніпуляцій.

Ідею — штучно виділити групу бізнесів, на яку буде менший тиск правоохоронних органів, — розкритикували експерти. Особливо критерії доброчесності, які пропонують встановити для "Клубу білого бізнесу". За підрахунками Мирослава Лаби, фахівця з питань податкової та регуляторної політики Економічної експертної платформи, "95% бізнесу не зможуть досягти встановлених критеріїв доброчесності і автоматично підпадатимуть у категорію потенційних порушників, не членів "Клубу білого бізнесу".

"Розділяти бізнес за будь-якими критеріями — велика помилка. Лише суд має право визначати, який бізнес є доброчесним, а який ні, — наголошує підприємець та керівник проєкту "Голос Громадянського суспільства" Андрій Длігач. — Держава має сприяти розвитку бізнесу, а не вводити штучні обмеження і розділення. Чому компанія, в якій нижчі зарплати, є недоброчесною? Чому держава має брати на себе право вказувати бізнесу, яка в нього має бути бізнес-модель чи конкурентна перевага?"

Бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає: щоб змінити ситуацію з податковими перевірками, доцільно створювати не "Клуб білого бізнесу" для обраних, а вирівнювати поле гри для усіх підприємців.

"Такий закон насправді допоможе законсервувати поточну податкову систему", — резюмує старший економіст CASE-Ukraine, фахівець Економічної експертної платформи Володимир Дубровський.

"У разі прийняття народними депутатами цього законопроекту, у Податковому кодексі України буде "зацементовано" презумпцію винуватості біля 90% бізнесу та статус "ризикового" платника податків", — вважає Мирослав Лаба.

Насправді статус і привілеї у потенційних членів "Клубу білого бізнесу" досить примарні: досвідчений податковий інспектор завжди може знайти, до чого причепитися в поданому фінансового звіті. І тоді виключенням з членів клубу податківці не обмежаться. І жоден комплаєнс-менеджер не убереже від візиту силовиків з "масками-шоу".

"Створення "Клубу білого бізнесу" створить ще більшу сегрегацію підприємців, нові корупційні схеми, та головне – послабить позиції бізнесу у боротьбі за цивілізовані податкові відносини", — вважає Володимир Дубровський.

"Ідея пана Гетманцева нищить малий і середній бізнес України і спричиняє конфлікти між бізнесами. А розсварити бізнес в Україні — це зробити послугу ворогові", — підтримує Андрій Длігач.

Український бізнес так і не дочекався справжньої податкової реформи, перезавантаження ДПС і БЕБ. Відчувши, що у бізнес-спільноти ідея "Клубу білого бізнесу" не злітає, парламентарі вирішили не вносити в законопроєкт №11084 пропоновані раніше норми щодо економічного бронювання. Натомість Кабміну рекомендували надати підприємствам з "Клубу білого бізнесу" можливість (не обов’язок) бронювати до 25% працівників.

"Правка про рекомендацію уряду щодо бронювання 25% злетіла (223 голоси)", — повідомив перший заступник голови комітету ВР Ярослав Железняк.

Довідка. Члени "Клубу білого бізнесу" отримують відсутність планових перевірок, індивідуальні податкові консультації, власного комплаєнс-менеджера (чи податкову няню?), дані про податкові ризики та консультацію щодо усунення таких ризиків.