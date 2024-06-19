Если экономическое бронирование введут: назван неожиданный для украинцев эффект

Забронировать работника будет дороже, чем выплатить ему среднюю зарплату

Экономическое бронирование работников на предприятиях может привести к неожиданным последствиям для экономики. В частности, могут увеличиться цены на продукты и услуги.

Более того, экономическое бронирование может даже увеличить инфляцию. Об этом "Телеграфу" рассказали эксперты в рамках обсуждения "Экономическое бронирование. Сколько нужно зарабатывать, сколько — платить и что будет с ценами".

Тариф на бронирование будет выше, чем средняя зарплата в Украине. То есть платное бронирование — это будто компании в одночасье более чем вдвое повысят зарплаты своим работникам.

Это, по словам основателя и CEO рекрутмента-провайдера Alcor, представителя ассоциации IT Ukraine в США Дмитрия Овчаренко, действительно может спровоцировать повышение цен на товары и услуги. Будут вынуждены повышать стоимость товаров и компании, которые не получат доступа к бронированию, потому что им придется повышать зарплаты, чтобы удержать персонал.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что ценники точно вырастут. Экономическое бронирование может даже прибавить 0,5-1,5% к годовой инфляции. По словам экономиста, примерно на 25% может возрасти себестоимость услуг и одежды. Продукты получат плюс 5-7% к ценнику. В то время как, например, стоимость металлургической продукции изменится несущественно — всего на 1-2%.

Впрочем, на повышение цен сейчас влияют и другие факторы — рост тарифов на электроэнергию и перебои с ее снабжением, а также девальвация гривны. Потому наценку на бронирование могут и понизить. Бизнесу придется сдерживать свои аппетиты, ведь платежеспособность украинцев не растет и переплачивать за забронированных производителем работников потребители вряд ли пригодятся.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за постоянных отключений света, а также поднятия тарифов на него некоторые производства вынуждены поднимать цены на свою продукцию. Скоро подорожание коснется и хлеба.