Як працюватиме економічне бронювання: головне та по суті

Хто отримає можливість і якими будуть розцінки

В Україні можуть запровадити так зване "економічне бронювання", яке передбачає, що підприємства можуть бронювати військовозобов’язаних працівників, сплативши до бюджету спеціальний внесок, встановлений Податковим кодексом. Відповідний проєкт закону (№11331) було зареєстровано у Верховній Раді.

Детальніше про це читайте у статті "Телеграфа": Економічне бронювання. Скільки потрібно заробляти, скільки платити і що буде з цінами

Законопроєкт стосується промислової політики, але містить й пункти про бронювання персоналу. Конкретна сума, яку потрібно буде сплачувати за бронювання працівників, у проєкті не називається. Проте відомо, що обговорюються суми від 20 тисяч до 35 тисяч на місяць. Ймовірно, невдовзі до Ради внесуть законопроєкт чи навіть кілька, де будуть вказані тарифи на бронювання.

При цьому не всі компанії зможуть платно бронювати своїх співробітників. Обов’язковою умовою буде відсутність заборгованостей із зарплат та податків.

Бронювати своїх найманих працівників зможуть і ФОП. Їм потрібно буде підтвердити доходи у розмірі щонайменше трьох внесків за бронювання. Тобто якщо внесок становитиме 20 тисяч, ФОП потрібно мати дохід 60 тисяч на місяць, а якщо 35 тисяч — 105 тисяч. Також приватним підприємцям доведеться підтверджувати факт провадження господарської діяльності за минулий рік. Це означає, що нові ФОП бронюватися за гроші все одно не зможуть.

Як писав "Телеграф", автор законопроєкту про економічне бронювання, народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів, що він передбачає надання підприємствам можливості самостійно визначати, яких саме працівників слід зберегти. Це дозволить їм прогнозувати свою подальшу діяльність.