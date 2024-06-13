Може коштувати менше ніж 20 тисяч: у Раді розповіли про перспективи економічного бронювання

У парламенті ще тривають дискусії

У законопроєкті про економічне бронювання від мобілізації, який зареєстрований у парламенті, зазначена сума у 20 тисяч гривень. Проте вона є дискусійною.

Про це в ефірі КИЇВ24 повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко. За його словами, потрібна для бронювання працівника сума може змінитись.

"Я переконаний, що коли цей законопроєкт буде розглянутий у стінах Верховної Ради та проголосований, то, безумовно ці цифри можуть змінюватись, як в меншу, так і в більшу сторону. Залежно від обґрунтування, яке надасть авторський колектив, чи ті депутати, які можуть зареєструвати альтернативний законопроєкт", — підкреслив нардеп.

Водночас Крейденко зазначив, що в цьому законопроєкті основна роль щодо визначення відсотка заброньованих покладається на Кабінет Міністрів. За його словами, саме уряд знає детально економіку та галузі, скільки податків сплачується та скільки людей працює на підприємствах.

Нагадаємо, у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №11331 про економічне бронювання від мобілізації. Документом пропонується, щоб кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч грн на місяць за працівника, отримав можливість його забронювати.