Якщо доброволець, то не обов'язково на фронт: є нові правила рекрутингу в ЗСУ

Деякі алгоритми долучення до підрозділів залишаться без змін

В Україні відбулись зміни зі правилами рекрутингу до війська, а саме для усіх громадян, які заздалегідь обиратимуть собі посаду і підрозділ, та по своєму бажанню долучатимуться до армії по мобілізації. Такі особи після проходження ВЛК направлятимуться до спеціальних батальйонів резерву.

Тепер усіх добровольців з 10 червня будуть направляти до спеціальних батальйонів резерву. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП у Facebook.

Охочі в базах батальйону будуть проходити базову загальну військову підготовку або їх відправлять на проходження підготовки до навчальних центрів.

Після цього новобранців переведуть до обраних підрозділів на військову службу згідно з рекомендаційними листами наказом головнокомандувача.

Ці правила розроблені з метою унеможливити неправильний розподіл з навчальних центрів чи інших ситуацій. Водночас рекрути, що потрапили на підготовку до центрів, вже мають статус військовослужбовця.

Як відбуватиметься призов добровольців за мобілізацією

Спочатку обирається посада та підрозділ, потім відправляється резюме;

Очікується запрошення на співбесіду й особа успішно проходить відбір;

Якщо підрозділ, який обрала особа, є пріоритетним, то треба одразу отримати рекомендаційний лист від підрозділу. Якщо навпаки, то тоді необхідно отримати погодження від підрозділу про призначення в Генштабі, після чого одержати рекомендаційний лист від підрозділу;

Потім необхідно звернутись в ТЦК із рекомендаційним листом і пройти ВЛК;

Після цього відбудеться відправка особи до батальйону резерву та її зарахують до складу;

Останнім кроком є завершення навчання і переведення наказом головнокомандувача до підрозділу згідно з рекомендаційним листом та зарахування до складу відповідної військової частини.

Такі нові правила стосуються пріоритетних і не пріоритетних підрозділів ЗСУ та добровольців, які долучаються до армії за мобілізацією.

Водночас алгоритм, за яким йде залучення охочих вступити до ЗСУ за контрактом залишається без змін. Спочатку кандидатів відправлятимуть на проходження навчальної підготовки до навчальних центрів, а потім розподілятимуться до підрозділів згідно з рекомендаційними листами.

Для підрозділів, які не в складі ЗСУ, алгоритм залучення залишається індивідуальним.

А рекрути, що почали проходити навчання в центрах до 10 червня, мають завершити призов згідно з попереднім алгоритмом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим рекрутинг відрізняється від процесу мобілізації.