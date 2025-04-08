Вперше сиділи на яйцях вдвох. Лелеки Грицик та Одарка захищають потомство від квітневого снігу (фото)

Зараз в гніздечку чотири яйця

Квітневий сніг в Україні докучає не лише людям — відома пара лелек Грицик та Одарка з села Леляки Пирятинської громади на Полтавщині зворушливо рятують свої яйця від негоди. Вночі сніжило, й вони разом прикривали "потомство" власними тілами.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Національного природного парку "Пирятинський", який веде цілодобову онлайн-трансляцію з гнізда пари. Цієї ночі вперше з початку нового гніздового сезону Грицик та Одарка сиділи поруч у гнізді: з 01:32 до 02:38, а тоді з 04:27 до 06:17. Птахи сиділи дуже щільно, коли вранці лелеки підвелися, то було видно місця під ними, що не вкриті снігом.

"А ще сиділи майже нерухомо, особливо Одарка, адже під нею кладка з чотирьох яєць. Тим самим лелеки максимально зберігали тепло та енергію, але водночас занепокоїли глядачів, які в чаті почали писати, що Одарка замерзла", — розповіли у природному парку.

Там додали, що ввечері стане відомо, скільки ж усього яєць насиджуватимуть цьогоріч Грицик та Одарка. Минулого року їх було п'ять. Зараз в гніздечку вже чотири яйця, ввечері Одарка може знести ще одне. Якщо цього не станеться, цьогоріч лелеки чекатимуть на четверо пташенят.

Як видно на онлайн-трансляції, яка ведеться з гнізда лелек, зараз снігу в гніздечку не лишилося. Проте подекуди на землі він лежить. До того ж дме досить сильний вітер. На гнізді один з батьків — в лелек яйці висиджують по черзі самиця і самець. Період висиджування триває 30-32 дні.

Як розповідав "Телеграф", цього року постійний партнер Одарки — Грицько, не повернувся додому. Одарка чекала на нього, проте її зміг завоювати молодий наполегливий лелека, якого назвали Грициком. Тепер вони чекають на потомство.