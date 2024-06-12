Мобілізованих допоможуть працевлаштувати за фахом в ЗСУ після навчання на операторів дронів

Всі підрозділи ЗСУ зацікавлені в операторах дронів

У випадку отримання повістки під час навчання на оператора безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в рамках проєкту "ТехноРекрутинг", кандидатам допоможуть влаштуватися на службу за контрактом до потрібної військової частини.

Про це "Телеграфу" повідомив представник Міноборони Олексій Бежевець. Про те, як саме буде проходити навчання у новому центрі, що обіцяють кандидатам і скільки вже людей зацікавилися подібним форматом, читайте у статті: Як стати оператором безпілотника для ЗСУ, куди йти і хто навчить: покрокова інструкція

"Навіть якщо ти отримав повістку, ти можеш звернутися до рекрутингового центру, тобі допоможуть підібрати частину. Далі вже підеш до територіального центру комплектування з документами про мобілізацію, але з рекомендаційним листом і оформлюєшся на контракт до тієї військової частини, яка тебе чекає", — пояснив Бежевець.

За його словами, чим швидше людина пройде онлайн-навчання, складе іспити, візьме зобов'язання служити після курсу й отримає рекомендацію від військової частини — тим краще.

Компанія Victory Drones, що реалізує програму навчання, має контракти з конкретними підрозділами, де задіяні морпіхи, Сили спецоперацій, Генштаб — всі зацікавлені в прискореній підготовці великої кількості операторів БПЛА.

У Міноборони також радять кандидатам заздалегідь отримати запрошення від військової частини, аби полегшити проходження практики після навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад шість тисяч добровольців записалися до ЗСУ через рекрутинг.