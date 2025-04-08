Зеленський вставав на коліна в Саудівській Аравії? Що не так з дивним відео, яке віруситься в мережі

Ролик змонтований досить реалістично, але є проколи

Під час переговорів України та США в Саудівській Аравії мережею поширилося фейкове відео з Володимиром Зеленським. Воно було згенероване ШІ, але сотні користувачів попалися на нього в соцмережах.

Про це повідомляє AFP Fact Check. Ідеться про відео, на якому нібито президент України встає на коліна перед офіційними особами близькосхідного королівства.

Ролик змонтований досить реалістично, проте фактчекери знайшли масу помилок, які вказують на підробку. Серед них: зникаючі обличчя, і відсутність тіні у людини.

"Навіть якби ми голодували, ми були б задоволені таким керівництвом. Він ніколи не продасть свою країну", — йдеться у підписі до відео на Facebook, опубліковане 13 березня 2025 року.

До речі, зараз на відео вже є відмітка від соцмережі з попередженням про те, що відео відредаговано. Однак воно вже встигло зібрати понад 150 тисяч переглядів, а також кілька сотень лайків і репостів.

Накладений на відео текст говорить: "Деяке схиляння колін необхідне для успіху, смиренність дає хороші результати".

На чому прокололися автори відео

За основу для фейку, як з’ясували фактчекери, було взяте відео, зняте під час прибуття Зеленського до Джидди 19 травня 2023 року. Тоді президент після рукостискань сів у машину, що чекала на нього.

Експерти повідомили AFP, що водяний знак Hailuo AI у нижньому правому кутку хибно поширеного відео та інші візуальні помилки є ознаками того, що воно було створене ШI.

За словами керівника лабораторії машинного навчання, відео "явно змонтоване". Він зазначив, що офіцер, який стоїть на задньому плані, схоже, не відкидає тіні.

Директор лабораторії медіакриміналістики Університету Буффало також повідомив AFP, що після проведення аналізу їх алгоритми визначили, що відео "ймовірно" було створено моделями ШІ.

"Деякі артефакти все ще помітні — наприклад, обличчя і руки здаються вицвілими, а напрям вітру, що впливає на одяг, є непостійним ", — сказав він.

Експерт додав, що відео було створено Hailuo AI "з використанням реального зображення, отриманого в Інтернеті для перетворення зображення на відео".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці обговорюють відео з екснардепом у дірявій білизні.