Если доброволец, то не обязательно на фронт: есть новые правила рекрутинга в ВСУ

Некоторые алгоритмы присоединения к подразделениям останутся без изменений

В Украине произошли изменения с правилами рекрутинга в армию, а именно для всех граждан, которые будут заранее выбирать себе должность и подразделение, и по своему желанию будут присоединяться к армии по мобилизации. Такие лица после прохождения ВЛК будут направляться в специальные батальоны резерва.

Теперь всех добровольцев с 10 июня будут направлять в специальные батальоны резерва. Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП в Facebook.

Желающие в базах батальона будут проходить базовую всеобщую военную подготовку или их отправят на прохождение подготовки к учебным центрам.

После этого новобранцев переведут в избранные подразделения на военную службу согласно рекомендательным письмам приказом главнокомандующего.

Эти правила разработаны с целью предотвратить неправильное распределение из учебных центров или других ситуаций. В то же время рекруты, попавшие на подготовку к центрам, уже имеют статус военнослужащего.

Как будет проходить призыв добровольцев за мобилизацией

Сначала избирается должность и подразделение, затем отправляется резюме;

Ожидается приглашение на собеседование и лицо успешно проходит отбор;

Если подразделение, избравшее лицо, является приоритетным, то нужно сразу получить рекомендательное письмо от подразделения. Если наоборот, тогда необходимо получить согласование от подразделения о назначении в Генштабе, после чего получить рекомендательное письмо от подразделения;

Затем необходимо обратиться в ТЦК с рекомендательным письмом и пройти ВЛК;

После этого состоится отправка лица в батальон резерва и его зачислят в состав;

Последним шагом является завершение обучения и перевода приказом главнокомандующего в подразделение в соответствии с рекомендательным письмом и зачисление в состав соответствующей воинской части.

Такие новые правила относятся к приоритетным и не приоритетным подразделениям ВСУ и добровольцам, которые присоединяются к армии по мобилизации.

В то же время алгоритм, по которому следует привлечение желающих вступить в ВСУ по контракту, остается без изменений. Сначала кандидатов будут отправлять на прохождение учебной подготовки в учебные центры, а затем будут распределяться в подразделения согласно рекомендательным письмам.

Для подразделений, не входящих в ВСУ, алгоритм привлечения остается индивидуальным.

А рекруты, начавшие проходить обучение в центрах до 10 июня, должны завершить призыв согласно предыдущему алгоритму.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чем рекрутинг отличается от процесса мобилизации.