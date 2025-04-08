Військові скаржаться на банки через пільги на кредити: в чому справа

Попри законодавчі пільги, військовослужбовці скаржаться, що банки обмежують доступ до кредитних коштів

У соцмережах дедалі частіше з’являються повідомлення, що банки обмежують доступ військовослужбовцям до кредитних коштів. Причини називають різні, наприклад, копійчані заборгованості або ж взагалі не коментують ситуацію.

"Телеграф" розбирався, які кредитні пільги є у військових та які банки "заскочили" на подібних діях. В мережі "Тредс" здебільшого жаліються на державний "ПриватБанк". Ніби то після того, як людина стала військовослужбовцем, їй закрили оплату частинами. Користувачі діляться своїми історіями. В деяких випадках після спілкування із представником банку вдавалось поновити можливість використання кредитних коштів. Інший банк, де користувачі зіткнулись із проблемою — "Пумб".

Користувачі в мережі жаліються на дії банківських установ

Що каже закон про кредити для військових

Закон гарантує армійцям певні пільги під час дії воєнного стану та 90 днів після його завершення. За словами юриста ГО "Подільська правова ліга" Миколи Лозінського, відповідно до ч.15 ст.14 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", військові мають право:

не сплачувати відсотки за користування кредитом (крім договорів на купівлю житла або авто, укладених після 19.08.2022);

не платити штрафи чи пеню за прострочення.

Пільги стосуються не лише банків, але й кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ. При цьому закон не передбачає звільнення від погашення тіла кредиту чи сплати комісій.

Щоб отримати пільги, потрібно:

Надати банку довідку про залишок заборгованості. Подати документи, що підтверджують службу (військовий квиток, витяг з наказу, довідка тощо). Заявою звернутися до банку про звільнення від нарахування відсотків та штрафів.

Звернення можна подати поштою, електронною поштою або особисто. Деталі варто уточнити у вашої банківської установи. Право на пільги мають не тільки військові, а і їхні дружини/чоловіки, якщо підтвердять статус подружжя й нададуть відповідні документи. Щодо вищеописаної ситуації "Телеграф" надіслав запит до "ПриватБанку". У разі відповіді — донесемо офіційну позицію банку до читачів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що статус військовослужбовця чи його родини не допоможе в разі накопичення боргів за комунальні послуги. Зокрема світло в такому випадку можуть відключити і за місячне протермінування платежу.