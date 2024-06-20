Пришла повестка по почте: что с ней делать и можно ли отказаться

Есть три варианта дальнейших действий

С 16 июля, когда закончится срок, отведенный на обновление данных в ТЦК, военнообязанные могут получать повестки по почте. Однако далеко не все знают, как действовать в этом случае и при каких обстоятельствах от уведомления можно отказаться.

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатериной Анищенко детально рассказала, как поступать в такой ситуации. Об этом пишет издание Новини Pro.

По ее словам, при получении повестки по почте, у военнообязанного есть три варианта дальнейших действий.

Во-первых, он может подписать повестку и явиться с ней в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение двух недель (14 дней).

Второй вариант — подписать повестку и отправить ее обратно. Третий — не подписывать повестку.

"Стоит отметить, что в двух последних сценариях получатель будет считаться уклоняющимся от мобилизации и будет наказан, согласно действующему законодательству Украины", – сказала Анищенко.

Она также добавила, что отказаться от повестки можно только в двух случаях:

если повестка неправильно оформлена (она не содержит необходимых данных, подписи или печати руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки);

если повестка пришла не как заказное письмо (например, ее вручили вместе с квитанцией на оплату электроэнергии).

Анищенко подчеркнула, что военнообязанный имеет право отказаться от неправильно оформленной повестки на почте и в присутствии (но обязательно с подписью) работника почты составить акт на возврат с указанием причины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких случаях после вручения повестки военнообязанные могут не идти в ТЦК и СП.