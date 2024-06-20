Повістки на роботі: як відбувається вручення і що буде, якщо роботодавець відмовиться

Керівник підприємства може отримати розпорядження про проведення заходів мобілізації або виклик резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК

Під час загальної мобілізації роботодавці можуть вручати повістки своїм співробітникам, якщо отримали відповідне розпорядження. Вони організують оповіщення працівників підприємства через відповідальних осіб у робочий час, вручаючи повістки під їх особистий підпис.

Про це видання РБК-Україна розповіли у Міністерстві оборони. У відомстві також пояснили, що буде, якщо роботодавець відмовляється вручати повістки працівникам.

Так, роботодавець може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації, або відповідного керівника ТЦК щодо проведення заходів мобілізації чи виклику резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

У цьому випадку видає наказ керівника підприємства про проведення резервістів та військовозобов’язаних. У наказі вказуватимуться такі пункти:

підстава та мета видання;

перелік осіб, які підлягають оповіщенню;

дата, час та місце їх прибуття;

способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження;

відповідальні особи за здійснення оповіщення;

порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;

інші питання.

Далі керівник повідомляє співробітників через відповідних осіб у робочий час, вручаючи повістки під особистий підпис своїх працівників. На підприємстві забезпечується інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації.

Також керівники повинні письмово повідомити ТЦК про результати оповіщення та виконання військовозобов’язаних вимог законодавства у триденний строк.

У Міноборони наголосили, що керівники забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин, організуючи їх перевезення від підприємства або звільняючи їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху. Вони повинні інформувати ТЦК також і у тому випадку, якщо працівник відмовився від отримання повістки або написав заяву про звільнення.

При цьому порушення вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 210-1 КУпАП, з накладенням штрафу від 34 000 грн до 59 500 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які повідомлення військовозобов’язані можуть отримувати поштою.