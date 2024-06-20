Повістки і не тільки: які види сповіщень військовозобов’язаним можуть надіслати поштою, в Міноборони дали відповідь

Є також правила належного підтвердження оповіщення резервіста чи військовозобов’язаного

Новий закон про мобілізацію, що набрав чинності, передбачає, що військовозобов’язані можуть отримувати ряд повідомлень поштою. Однак у цьому випадку є свої нюанси.

Про це видання РБК-Україна повідомили у Міністерстві оборони. У відомстві пояснили, про які документи йдеться.

Зазначається, що поштою військовозобов’язані можуть отримати всі види повісток (про оновлення персональних даних, проходження ВЛК, мобілізаційні розпорядження, так звані "бойові повістки"). А також їм можуть надіслати вимоги ТЦК щодо виконання обов’язків військовозобов’язаним, резервістом, попередження керівника ТЦК про порушення призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку.

У Міноборони наголосили, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

У разі вручення повістки:

особистий підпис про отримання повістки;

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки;

відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Якщо повістку надіслано поштою:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленої цією особою територіальному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальний центр комплектування та соціальну підтримку іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, раніше народний депутат "Слуги народу" Олександр Федієнко розповів "Телеграфу" про підсумки першого місяця мобілізації по-новому в Україні.