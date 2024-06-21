Електроатомна вертикаль: команду міністра Стрільця підозрюють у крадіжці 78 мільйонів на оборудках зі світлом

Правоохоронці викрили схему закупівлі електроенергії за завищеними цінами, до якої може бути причетний міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

У травні поліцейські Києва затримали директора ТОВ "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ" Сергія Цюкала, його підозрюють у розкраданні на понад 67 млн грн. Компанія протягом січня-грудня 2022 нібито постачала електроенергію установі Держагентства водних ресурсів України – Управлінню каналу "Дніпро-Донбас" – за завищеною ціною. "НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ" уклала основний договір на постачання електрики за ринковою ціною, а потім щомісяця збільшувала ціну за 1 кВт.

Правоохоронці перевіряють участь міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця на причетність до ймовірної корупції першої заступниці голови Державного агентства водних ресурсів Наталії Латиш. З нею Стрілець знайомий ще за часів, як був директором Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА — Латиш була його підлеглою. І призначена Кабміном за поданням Стрільця. За даними правоохоронців, у 2023 Латиш, начебто, надала вказівки підлеглим керівникам підрозділів Держагентства заключати договори з підконтрольними міністру компаніями (ТОВ "Електроатом", ТОВ "Біохімконтроль" та ТОВ "Є Енерджі") на постачання електроенергії. Зокрема, договір з постачальниками укладав керівник "Дніпро-Донбас".

Як стверджують правоохоронці, закупівлі електроенергії відбувалися з порушеннями та ознаками змови. Потрібний постачальник пропонував найвищу ціну та займав непрохідні місця, інші учасники торгів відхилялися за надуманих обставин, і договір укладався з тим, хто залишився.

Правоохоронці встановили, що між Черкаським управлінням захисних масивів дніпровських водосховищ та ТОВ "Електроатом" було підписано договори від 24.02.2023 № 23/01-05 про постачання 7 491 935 кВт/год. на 40 006 932,90 грн та договір від 27.02.2023 № 23/01-06 про постачання 56 625 кВт/год. на 302 377,50 грн. Ринкова ціна на момент укладення договору — 3,856116 грн/кВт/год. з ПДВ. Тариф на послуги з передачі 0,456336 грн/кВт/год. з ПДВ.

Таким чином, тариф постачальника за договорами був завищений на 1,027 грн/кВт/год. з ПДВ (19,2%), за цими двома договорами у держави було вкрадено 6 млн грн. За підрахунками правоохоронців, всього було привласнено у 2023 майже 78 млн грн.

Наразі на участь у схемі перевіряють наступних осіб:

- Олександр Тушевський призначений начальником Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ. Наталія Латиш може бути знайомою з ним з часу, коли працювала у Департаменті екології Дніпропетровської ОДА. Тушевський підписував мирові угоди з "Електроатом" щодо погашення 2 619 643,03 грн та 7 844 717,63 грн за електроенергію, нараховані без укладення договорів.

- Віталій Валійов призначений начальником відділу енергоефективності Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ. Є чоловіком співробітниці "Електроатом" Олени Левикіної. Вона ймовірно контактує із посадовцями з закупівель підрозділів Держводагенства.

Правоохоронці також перевіряють директора "Електроатом" Ігоря Мороза та бухгалтерів Кіру Абрамову та Ніну Ігоніну. Отримані кошти могли обготівковуватися підприємством, розподілялися між учасниками схеми та передавалися до Міндовкілля, вважають правоохоронці.