Электроатомная вертикаль: команду министра Стрельца подозревают в краже 78 миллионов на сделках со светом

Правоохранители разоблачили схему закупки электроэнергии по завышенным ценам, к которой может быть причастен министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

В мае полицейские Киева задержали директора ООО "НЬЮ СТРИМ ЭНЕРДЖИ" Сергея Цюкало, его подозревают в хищении более чем на 67 млн грн. Компания в течение января-декабря 2022 якобы поставляла электроэнергию учреждению Госагентства водных ресурсов Украины – Управлению канала "Днепр-Донбасс" – по завышенной цене. "НЬЮ СТРИМ ЭНЕРДЖИ" заключила основной договор на поставку электричества по рыночной цене, а затем ежемесячно увеличивала цену за 1 кВт.

Правоохранители проверяют участие министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца в причастности к вероятной коррупции первой заместительницы главы Государственного агентства водных ресурсов Натальи Латыш. С ней Стрелец знаком еще со времен, когда был директором Департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА — Латыш была его подчиненной. И назначена Кабмином по представлению Стрельца. По данным правоохранителей, в 2023 Латыш, якобы, предоставила указания подчиненным руководителям подразделений Госагентства заключать договоры с подконтрольными министру компаниями (ООО "Электроатом", ООО "Биохимконтроль" и ООО "Е Энерджи") на поставку электроэнергии. В частности, договор с поставщиками заключал руководитель "Днипро-Донбасс".

Как утверждают правоохранители, закупки электроэнергии происходили с нарушениями и признаками сговора. Нужный поставщик предлагал высокую цену и занимал непроходимые места, другие участники торгов отклонялись при надуманных обстоятельствах, и договор заключался с оставшимся.

Правоохранители установили, что между Черкасским управлением защитных массивов днепровских водохранилищ и ООО "Электроатом" были подписаны договоры от 24.02.2023 № 23/01-05 о поставках 7491935 кВт/ч. на 40 006 932,90 грн и договор от 27.02.2023 № 23/01-06 о поставках 56 625 кВт/ч. на 302 377,50 грн. Рыночная цена на момент заключения договора – 3,856116 грн/кВт/час. с НДС. Тариф на услуги по передаче 0,456336 грн/кВт/час. с НДС.

Таким образом, тариф поставщика по договорам был завышен на 1,027 грн/кВт/час. по НДС (19,2%), по этим двум договорам у государства было украдено 6 млн грн. По подсчетам правоохранителей, всего было присвоено в 2023 году почти 78 млн грн.

В настоящее время на участие в схеме проверяют следующих лиц:

– Александр Тушевский назначен начальником Межрегионального офиса защитных массивов Днепровских водохранилищ. Наталья Латыш может быть знакома с ним со времени, когда работала в Департаменте экологии Днепропетровской ОГА. Тушевский подписывал мировые соглашения с "Электроатом" по погашению 2619643,03 грн и 7844717,63 грн за электроэнергию, начисленные без заключения договоров.

– Виталий Валиев назначен начальником отдела энергоэффективности Межрегионального офиса защитных массивов Днепровских водохранилищ. Является супругом сотрудницы "Электроатом" Елены Левикиной. Она, вероятно, контактирует с должностными лицами по закупкам подразделений Госводагенства.

Правоохранители также проверяют директора "Электроатом" Игоря Мороза и бухгалтеров Киру Абрамову и Нину Игонину. Полученные средства могли обрабатываться предприятием, распределялись между участниками схемы и передавались в Минприроды, считают правоохранители.