У Кривому Розі зникла 10-річна дівчинка: не можуть знайти майже дві доби, шукають з дроном та собакою (фото)
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У неї є особлива прикмета — С-подібний шрам на лобі
У Дніпропетровській області другу добу розшукують зниклу 10-річну дівчинку. 20 червня близько 14:00 Дарина Шевченко вийшла з дому у Саксаганському районі на проспекті 200-річчя Кривого Рогу та щезла.
У поліції повідомили прикмети дитини. До пошуків дівчинки залучено понад 50 правоохоронців, волонтерів, кінологів із пошуковим собакою, а також ДСНС із дроном.
Прикмети Дарини Шевченко:
- на вигляд 10-12 років,
- зріст 135 см,
- худорлявої статури,
- волосся темно-каштанового кольору нижче плечей.
У момент зникнення та дівчинці була чорна футболка із зображенням пса Патрона, чорні шорти, білі босоніжки та біла кепка. Також вона може бути одягнена у рожевий спортивний костюм. З собою Дарина мала сірий рюкзак із зображенням кішок. У дівчинки є особлива прикмета – шрам на лобі С-подібної форми.
У Кривому Розі о 12:00 у суботу, 22 червня, біля "Сонячної галереї" для пошуків дівчинки зібралися криворіжці. Вони поділяться на групи та прочісуватимуть місто.
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