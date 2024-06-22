У Кривому Розі зникла 10-річна дівчинка: не можуть знайти майже дві доби, шукають з дроном та собакою (фото)

У неї є особлива прикмета — С-подібний шрам на лобі

У Дніпропетровській області другу добу розшукують зниклу 10-річну дівчинку. 20 червня близько 14:00 Дарина Шевченко вийшла з дому у Саксаганському районі на проспекті 200-річчя Кривого Рогу та щезла.

У поліції повідомили прикмети дитини. До пошуків дівчинки залучено понад 50 правоохоронців, волонтерів, кінологів із пошуковим собакою, а також ДСНС із дроном.

Прикмети Дарини Шевченко:

на вигляд 10-12 років,

зріст 135 см,

худорлявої статури,

волосся темно-каштанового кольору нижче плечей.

У момент зникнення та дівчинці була чорна футболка із зображенням пса Патрона, чорні шорти, білі босоніжки та біла кепка. Також вона може бути одягнена у рожевий спортивний костюм. З собою Дарина мала сірий рюкзак із зображенням кішок. У дівчинки є особлива прикмета – шрам на лобі С-подібної форми.

У Кривому Розі о 12:00 у суботу, 22 червня, біля "Сонячної галереї" для пошуків дівчинки зібралися криворіжці. Вони поділяться на групи та прочісуватимуть місто.

Як повідомляв "Телеграф", на Одещині 2-річна дитина випала з вікна другого поверху, поки мати була у ванній. Малюк отримав серйозні травми, його одразу відвезли до лікарні.