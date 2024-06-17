У Житомирі блискавка ледь не вбила двох підлітків: дівчинка у тяжкому стані

Інцидент стався на вулиці Леха Качинського

Двоє тринадцятирічних підлітків постраждали у Житомирі через удар блискавки. Хоча розряд не потрапив у неповнолітніх, проте хлопчику та дівчинці знадобилася медична допомога.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Гриньова. За його словами, подія сталася близько 13.45 17 червня.

"Нам надійшло повідомлення від перехожої, яка сповістила, що у двох дітей на вулиці Леха Качинського вдарила блискавка. Наші фахівці негайно поїхали на місце. Йдеться про двох дітей: 13-річних дівчину та хлопця", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчинка перебуває у тяжкому стані, лікарі припускають, що вона злякалася, коли поряд вдарила блискавка, впала та вдарилася головою об бордюр. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму та була доставлена у тяжкому стані. Лікарям вдалося стабілізувати її, але найближчими днями вона перебуватиме під наглядом лікарів.

Хлопець перебуває у легшому стані, але теж перебуває під наглядом лікарів.

Як повідомлялося раніше, у Тернополі блискавка вдарила у багатоповерхівку, через що у мешканців згоріли побутові прилади. На щастя, люди не постраждали.