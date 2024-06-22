В Кривом Роге пропала 10-летняя девочка: не могут найти почти двое суток, ищут с дроном и собакой (фото)
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У девочки есть особая примета — С-образный шрам на лбу
В Днепропетровской области вторые сутки разыскивают пропавшую 10-летнюю девочку. 20 июня около 14:00 Дарина Шевченко вышла из дому в Саксаганском районе на проспекте 200-летия Кривого Рога и исчезла.
В полиции сообщили приметы ребенка. К поискам девочки привлечены более 50 правоохранителей, волонтеров, кинологов с поисковой собакой, а также ГСЧС с дроном.
Приметы Дарины Шевченко:
- на вид 10-12 лет,
- рост 135 см,
- худощавого телосложения,
- волосы темно-каштанового цвета ниже плеч.
В момент исчезновения да девочке была черная футболка с изображением пса Патрона, черные шорты, белые босоножки и белая кепка. Также она может быть одета в розовый спортивный костюм. С собой у Дарины был серый рюкзак с изображением кошек. У девочки есть особая примета — шрам на лбу С-образной формы.
В Кривом Роге в 12:00 в субботу, 22 июня, Возле "Солнечной галереи" для поисков девочки собрались криворожцы. Они разделятся на группы и будут прочесывать город.
Как сообщал "Телеграф", в Одесской области 2-летний ребенок выпал из окна второго этажа, пока мать была в ванной. Малыш получил серьёзные травмы, его сразу отвезли в больницу.