Била дитину по обличчю, а у матері немає претензій: у Львові спалахнув скандал з вчительками

Викладачка, яка нібито побила хлопчика, працює у школі перший рік

У Львові 20 червня вчителька нібито побила дитину. За свідченнями очевидиці, вона била хлопчика по носі та обличчі, а інша потім сіпала його за руку та одяг.

При цих діях дитина плакала. Про це користувачка фейсбуку Марія Цимбаліста написала у групі Громадського об’єднання Батьки SOS.

Жінка заявила, що вчителька побила дитину

Користувачка написала, що інцидент стався вдень на вулиці Володимира Великого. Вчительки з дітьми переходили дорогу. Раптом одна з виховательок почала бити хлопчика.

"На пішохідному переході вихователька почала інтенсивно бити рукою хлопчика по обличчю, по носі. Інша згодом його почала сіпати за руки та одяг. Дитина плакала", ― написала користувачка.

Жінка зробила фото педагогів. Також вона зазначила, що розшукає матір та звернеться до поліції з заявою.

"Забула додати, що зі слів виховательки у хлопчика "проблеми", тобто дитина з особливостями я так зрозуміла. Била та що справа на фото", ― додала Марія.

У скандал потрапили вчительки початкової школи "Малюк"

На поширеному фото були вчительки початкової школи "Малюк" Львівської міської ради, пише "Еспресо.Захід". Директорка навчального закладу Оксана Росипська розповіла, що вже розпочато службове розслідування.

Вчительки переконують, що не били дитину. Вони вже написали пояснення стосовно інциденту. Не вірить у побиття і директорка школи. Вона розповіла деталі інциденту зі слів самих вчительок та зазначила, що педагогиня, яку звинувачують у побитті дитини, працює у школі перший рік.

"Вони переходили дорогу без світлофора. Дем'ян хотів бігти, бо він любить йти першим. Асистентка міцно тримала його за руку. Хлопчик хотів вирватись і бігти, а вона його не пускала, бо все відбувалось на проїжджій частині. І він вкусив її за руку, в неї є синець. У другій руці в неї були ракетки, а вона пробувала відірвати свою руку і перейти дорогу", ― пояснює директорка, що зі слів викладачок сталось до зауваження місцевої жінки.

Директорка школи зазначає, що говорила з матір’ю. У неї нібито немає жодних претензій до вчительок, бо вона знає про емоційні сплески своєї дитини.

"Мама казала, що знає свою дитину і знає, що вона має емоційні сплески. Але йому треба відвідувати дитячий колектив. Ми знаємо, якого хлопчика ми маємо, і мама знає. Ми його любимо, але є моменти, коли ми теж не даємо раду, бо його емоції летять вгору. Я могла б повірити, що була шарпанина, що був крик, але що побиття було, я не повірю", ― сказала директорка.

Росипська також повідомила журналістам, що оглядала місце події, щоб подивитись, чи є камери відеоспостереження. Вона сказала, що була б вдячна, якби хтось надав відео ситуації. Це б дозволило розібратись в інциденті з нібито побиттям дитини.

Реакція управління освіти у Львові

Керівник управління освіти у Львівській області Андрій Закалюк прокоментував цей скандал, пише Oboz. У відомстві вже вивчають цю ситуацію. Він попросив утриматись від грубих коментарів.

"Ми вивчаємо цю ситуацію. Все не так "просто", як описано у цьому дописі. Є багато нюансів, і перед тим, як дати публічну оцінку, маємо зібрати свідчення усіх учасників цього процесу. Прошу лиш до того моменту утриматись від грубих коментарів в одну чи іншу сторону. Дякую за розуміння", ― прокоментував скандал Закалюк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львівській області засудили вчительку за булінг дітей. Класна керівничка стала на захист своїх учнів у залі суду.