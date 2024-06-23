Більше ніяких "селфі": замінюємо це слово трьома кумедними українськими синонімами

Ці незвичайні слова чув далеко не кожен

В українській мові є цікаві слова, якими можна замінити запозичене "селфі". Багато хто міг навіть не чути їх, оскільки вони не дуже поширені.

Про це розповів український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1". Він назвав три синоніми, які можна використовувати замість "селфі".

"Яких тільки слів не вигадують українці до новомодного "селфі". І "себчик", яке походить від "фотографую себе", і "самчик" – від "сам роблю фото", і "самознімка" – від "сам знімаю". багато інших варіантів", — зазначив Авраменко.

Мовник додав, що згодом стане зрозуміло, чи приживуться в суспільстві такі замінники популярного слова.

"Хай як, але час покаже, який варіант приживеться в літературній мові. Але хочу ще додати наступне: селфі — це фотографія, яку ми робимо самі великим планом. Так-так, великим, а не великим. гранули", — розповів Авраменко.

Він також закликав українців дбати про те, щоб усі говорили грамотно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що означають кринж, чиназес, ізі, рофл, ауф і як ці слова можна замінити українською.