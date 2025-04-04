Стосунки з падчеркою та любов до Путіна: чим ще відомий батько Ілона Маска Еррол

Родинні драми Масків не раз ставали причинами обговорень у ЗМІ

Еррол Маск, батько мільярдера Ілона Маска, який нещодавно осоромився через любов до Путіна, є однією з найбільш суперечливих постатей у родині відомого бізнесмена. Він народився 1946 року в Преторії, Південно-Африканська Республіка і побудував кар'єру спочатку як пілот, згодом інженер-електромеханік, девелопер з нерухомості та бізнес-консультант.

Професійна діяльність та бізнес

Перш ніж піти на пенсію, Еррол працював у різних сферах. Він був не лише пілотом та інженером, але й моряком та забудовником. За інформацією американських ЗМІ, він також був співвласником смарагдової копальні біля озера Танганьїка в Замбії, яку придбав за 40 000 фунтів стерлінгів після продажу літака.

В одному з інтерв'ю для Business Insider Еррол стверджував: "У нас було стільки грошей, що ми навіть не змогли закрити свій сейф". Проте його син Ілон спростовує твердження батька про те, що той інвестував у його першу компанію Zip2.

Родинні зв'язки та скандали

У 1970 році Еррол одружився з Мей Маск, яка працювала моделлю та дієтологом. У подружжя народилося троє дітей: Ілон, Кімбал та Тоска. Проте шлюб тривав лише 9 років та закінчився розлученням. Пізніше Мей заявляла, що зазнавала фізичного насильства з боку чоловіка, а також, що він їй зраджував.

Мей Маск в молодості

Після розлучення опіку над дітьми отримала Мей, але згодом Ілон і Кімбал переїхали жити до батька. Стосунки між Ерролом та Ілоном з часом погіршилися. В інтерв'ю Ілон описував свого батька як "жахливу людину" і говорив, що той "скоїв майже кожен злочин, який тільки можна уявити".

Кімбал Маск, брат Ілона Маска

Тоска Маск, голівудський продюсер

Ілон Маск зі своєю мамою

Еррол одружився вдруге. Його обраницею стала Гайде Безуйденгаут. Деякі ЗМІ повідомляли, що цей шлюб тривав 18 років, проте сам Ерол в австралійському радіошоу стверджував, що вони були одружені лише два роки. У цьому шлюбі народилося двоє дітей.

Найбільший скандал вибухнув у 2018 році, коли стало відомо, що 72-річний Еррол став батьком дитини від своєї колишньої падчерки Яни Безуйденгаут, яка на 40 років молодша за нього. Еррол виховував Яну з чотирирічного віку. Згодом у пари народилася ще одна дитина. Сам Еррол називав народження першої дитини від падчерки "імпульсивним вчинком".

У 1998 році Еррол Маск знову потрапив до новин. Сталося це після інциденту з грабіжниками. За його словами, він застрелив трьох із шести або семи нападників, які увірвалися до його будинку в Йоганнесбурзі. Суд виправдав його.

У політичному житті Еррол був активним противником апартеїду. За інформацією The New York Times, у 1972 році його обрали до міської ради Преторії від Прогресивної партії, яка виступала проти апартеїду (офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення). Однак в інтерв'ю він висловлював думку, що життя у Південній Африці часів апартеїду було "кращим" і "безпечнішим", ніж зараз.

Нещодавні заяви

У лютому 2025 року Еррол публічно розкритикував батьківські навички Ілона, заявивши, що той "не був добрим батьком" і надто покладався на нянь, особливо після смерті своєї першої дитини від синдрому раптової дитячої смерті.

В березні 2025 року Еррол зробив резонансну заяву для Daily Mail про те, що Китай нібито намагається завербувати його 7-річного сина Елліота Раша (зведеного брата Ілона) для участі в ігровому турнірі. "Вони кажуть, що він стане найбільшим у Китаї. Вони кажуть, що він плідний геймер і він чемпіон", — повідомив Еррол.

Також у цьому інтерв'ю Еррол прокоментував заяви правої впливової особи Ешлі Сент-Клер, яка стверджує, що народила дитину від Ілона Маска. Він ухилився від прямої відповіді, зазначивши: "Мені було б дуже дивно, якби жінка сказала, що народила дитину від Ілона, і публічно розповідала про це людям. Якщо виявиться, що це неправда, вона буде трохи божевільною, вам не здається?"

Раніше "Телеграф" писав, що батько Маска розкрив секрет сина, чому він розлюбив Україну. Це не через ділові інтереси, каже Ерол Маск.