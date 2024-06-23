Больше никаких "селфи": заменяем это слово тремя забавными украинскими синонимами

Эти необычные слова слышал далеко не каждый

В украинском языке есть интересные слова, которыми можно заменить заимствованное "селфи". Многие могли даже не слышать их, поскольку они не так сильно распространены.

Об этом рассказал украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1". Он назвал три синонима, которые можно использовать вместо "селфи".

"Каких только слов не придумывают украинцы к новомодному "селфи". И "себчик", которое происходит от "фотографирую себя", и "самчик" – от "сам делаю фото", и "самоснИмка" – от "сам снимаю". И многие другие варианты", — отметил Авраменко.

Языковед добавил, что со временем станет понятно, приживутся ли в обществе такие заменитель популярного слова.

"Пусть как, но время покажет, какой вариант приживется в литературном языке. Но хочу еще добавить следующее: селфи — это фотография, которую мы делаем сами большим планом. Да-да, большим, а не крупным. Крупным бывает только зерно, семена, гранулы", — рассказал Авраменко.

Он также призвал украинцев заботиться о том, чтобы все говорили грамотно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означают кринж, чиназес, изи, рофл, ауф и как єти слова можно заменить на украинском.