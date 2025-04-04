Температурні гойдалки, дощі та вітри. Коли Києву знову не пощастить з погодою

П'ятниця у Києві буде теплою, але на вихідних погода різко зміниться — очікуються похолодання, дощі та вітри

Весняна погода у Києві протримається недовго, адже вже на вихідних температура піде на спад та очікуються дощі з вітрами. Місцями показники вночі можуть опуститись до 0 градусів.

Найбільша концентрація дощів передбачається у суботу, адже вони йтимуть з ранку і до пізнього вечора. Про це повідомили у Meteofor.

Протягом п'ятниці, 4 квітня, хмари триматимуться лише вдень. Цей день буде найтеплішим серед зазначених, адже в обід температура підніметься до +20 градусів, хоча вночі вона зафіксувалась біля +9 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить помірних 6-7 м/с.

А от у суботу, 5 квітня, насолодитись теплою та сухою погодою не вийде. З ночі і до самого вечора на небі пануватимуть хмари, а дощі — протягом ранку-вечора. Температура вдень та вночі не опуститься нижче +12 градусів. Найсильніші вітри очікуються в кінці доби — свіжі 8 м/с.

6 квітня буде ще холоднішим. Протягом ночі-вечора плаватимуть хмари, а наприкінці доби ще прогнозуються дрібні дощі. Повітря вдень прогріється до +6 градусів, а вночі — охолоне до +2 градусів. Найбільші пориви вітру відбудуться вдень — свіжі 8 м/с.

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