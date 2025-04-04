Скільки часу займає бронювання працівників від мобілізації у 2025 році

Юристи пояснили, як підприємствам забронювати своїх робітників

Процедура бронювання працівників від мобілізації у 2025 році значно спростилася завдяки запуску електронного сервісу на порталі "Дія". Тепер підприємства можуть оформлювати відстрочку для співробітників за 72 години.

Про це детальніше розповіли юристи компанії "Inseinin". Як пояснюють фахівці, після подання заявки через "Дія" вона проходить перевірку і впродовж трьох днів керівник отримує інформацію про її статус.

Після успішного бронювання працівники можуть перевірити свій статус у застосунку "Резерв+".

Як подати заявку на бронювання

Щоб подати заявку на бронювання працівників, керівнику підприємства потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія" у своєму особистому кабінеті. Подати заяву, вказавши дані працівників, яких необхідно забронювати. Підтвердити відповідність – заробітна плата працівника має відповідати встановленим нормам. Перевірити інформацію та підписати заяву електронним підписом.

Оновлення даних перед поданням заявки

Щоб уникнути відхилення заявки, перед її подачею рекомендується актуалізувати відомості про працівників через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Скільки діє бронювання

Відстрочка від мобілізації надається строком на 1 рік, але не довше, ніж тривають трудові відносини між працівником і підприємством.

"Завдяки впровадженню електронного сервісу на порталі "Дія", процедура бронювання працівників від мобілізації стала швидшою та зручнішою. Подача заявки займає близько однієї години, що дозволяє підприємствам оперативно забезпечувати безперервність своєї діяльності в умовах воєнного стану", — додали юристи.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повторно оформляти бронь, якщо став на облік в іншому ТЦК. Юрист пояснив, чи можуть скасувати статус.