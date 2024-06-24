ЄС вдарив новими санкціями по РФ: що входить у 14-й пакет

Санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну здійснити свої плани щодо знищення України

Рада Європейського Союзу затвердила 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо РФ у відповідь на російську агресію проти України. Це демонструє прагнення обмежити злочинну діяльність Росії.

Ці заходи спрямовані на те, щоб націлитись на такі цінні сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнити обхід санкцій. Про це у понеділок, 24 червня, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку і завадили Путіну здійснити свої плани щодо знищення України, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та громадянської інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи зусилля щодо обходу заходів ЄС", — сказав Верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Цей пакет включає обмежувальні заходи щодо ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також такі галузеві заходи:

Енергетика

ЄС заборонить навантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу з метою транспортування до інших країн. Це включає як перевезення із судна на судно, так і перевезення із судна на берег, а також операції з перевантаження. Це не вплине на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через ЄС. Також будуть заборонені нові інвестиції та надання товарів, технологій та послуг для завершення проєктів зі зрідженого природного газу, таких як Arctic LNG 2 та Murmansk LNG. Вводяться обмеження на імпорт російського газу через термінали ЄС, які не підключені до системи природного газу.

Антиобхід санкцій

Оператори ЄС, які продають бойові товари третім країнам, повинні запровадити механізми належної обачності, здатні ідентифікувати та оцінити ризики реекспорту до Росії та максимально знизити їх.

Фінанси

Рада ЄС прийняла рішення заборонити використання "Системи передачі фінансових повідомлень" (SPFS), спеціалізованого сервісу обміну фінансовими повідомленнями, розробленого Центробанком Росії для нейтралізації ефекту обмежувальних заходів. Водночас операторам ЄС заборонили здійснювати транзакції з особами, які входять до списку, які використовують SPFS за межами Росії.

Також важливо, що Рада вводить заборону на операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптоактивів, заснованими за межами ЄС, якщо ці організації сприяють транзакціям, що підтримують оборонно-промислову базу РФ шляхом експорту, постачання, продажу, передачі чи транспортування у РФ товарів та технологій подвійного призначення, чутливих предметів, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Транспорт

Вжито заходів, спрямованих на конкретні судна, які беруть участь у війні РФ проти України й підпадають під заборону на доступ до портів і заборону на надання послуг. Також розширено заборону на польоти до ЄС. Заборона на посадку, зліт чи політ над територією ЄС також поширюватиметься на будь-які повітряні судна, які використовуються для нерегулярних польотів.

Водночас оператори повинні надавати будь-яку інформацію, яку запитують національні компетентні органи держав-членів, про нерегулярні рейси, зокрема інформацію про власність повітряного судна і, можливо, пасажирів.

ЄС також розширив заборону транспортування вантажів автомобільним транспортом територією ЄС, зокрема транзитом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що члени G7 готові запровадити нові санкції проти китайських компаній та фінустанов, які допомагають країні-агресорові воювати в Україні.