ЕС ударил новыми санкциями по РФ: что входит в 14-й пакет

Санкции уже существенно ослабили российскую экономику и помешали Путину осуществить свои планы по уничтожению Украины

Совет Европейского Союза утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении РФ в ответ на российскую агрессию против Украины. Это демонстрирует стремление ограничить преступную деятельность России.

Эти меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику и помешали Путину осуществить свои планы по уничтожению Украины, хотя он все еще продолжает незаконную агрессию против мирного населения и гражданской инфраструктуры. 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность России против украинцев, включая усилия по обходу мер ЕС", — сказал Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Этот пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также следующие отраслевые меры:

Энергетика

ЕС запретит перегрузку российского сжиженного природного газа на территории Евросоюза с целью транспортировки в другие страны. Это включает как перевозку с судна на судно, так и перевозку с судна на берег, а также операции по перегрузке. Это не повлияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через ЕС. Также будут запрещены новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов по сжиженному природному газу, таких как Arctic LNG 2 и Murmansk LNG. Вводятся ограничения на импорт российского газа через терминалы ЕС, не подключенные к системе природного газа.

Антиобход санкций

Операторы ЕС, продающие боевые товары третьим странам, должны ввести механизмы должной осмотрительности, способные идентифицировать и оценить риски реэкспорта в Россию, и максимально снизить их.

Финансы

Совет ЕС принял решение запретить использование "Системы передачи финансовых сообщений" (SPFS), специализированного сервиса обмена финансовыми сообщениями, разработанного Центробанком России для нейтрализации эффекта ограничительных мер. Вместе с тем операторам ЕС запретили осуществлять транзакции с лицами, входящими в список использующих SPFS за пределами России.

Также важно, что Совет вводит запрет на операции с целевыми кредитными и финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, основанными за пределами ЕС, если эти организации способствуют транзакциям, поддерживающим оборонно-промышленную базу РФ путем экспорта, поставок, продаж, передачи или транспортировки в РФ товаров и технологий двойного назначения, чувствительных предметов, боевых товаров, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Транспорт

Принята мера, направленная на конкретные суда, участвующие в войне РФ против Украины и подпадающие под запрет на доступ к портам и запрет на предоставление услуг. Также расширен запрет на полеты в ЕС. Запрет на посадку, взлет или полет над территорией ЕС также будет распространяться на любые воздушные суда, используемые для нерегулярных полетов.

В то же время операторы должны предоставлять любую информацию, запрашиваемую национальными компетентными органами государств-членов, о нерегулярных рейсах, в частности информацию о собственности воздушного судна и, возможно, пассажиров.

ЕС также расширил запрет на транспортировку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что члены G7 готовы ввести новые санкции против китайских компаний и финучреждений, которые помогают стране-агрессору воевать в Украине.