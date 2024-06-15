"Ми вживатимемо заходи": G7 пообіцяла нові санкції проти Китаю та інших російських "помічників"

Також G7 планує взятися за російській "тіньовий флот" та взагалі за усі морські перевезення в інтересах РФ

Члени G7 готові вводити нові санкції проти китайських компаній та фінансових установ, які допомагають російським терористам воювати в Україні. Те ж саме стосується компаній з третіх країн, які працюють в інтересах росіян та допомагають їм обходити санкції.

Про це сказано у декларації за підсумками саміту G7 в Італії. Зазначається, що дії китайських компаній підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, тому Захід не залишить це безкарним.

"Відповідно, ми запровадимо обмежувальні заходи для запобігання зловживанням та обмеження доступу до наших фінансових систем для фізичних та юридичних осіб у третіх країнах, включно з Китаєм, які беруть участь у цій діяльності", – заявили члени G7.

Також G7 планує взятися за російській "тіньовий флот" та взагалі за усі морські перевезення, які здійснюються в інтересах російських терористів. "Помічників" росіян будуть карати – для початку санкціями та великими штрафами.

"Ми закликаємо фінансові установи утриматися від підтримки та отримання прибутку від російської воєнної машини. Ми зробимо подальші кроки для стримування та припинення такої поведінки… Ми вживатимемо заходи, зокрема санкції та інноваційні заходи… для боротьби з використанням Росією оманливих альтернативних практик судноплавства для обходу наших санкцій за допомогою тіньового флоту", – сказано у декларації.

Нагадаємо, що раніше керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну в Пекіні, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними та мають продовжуватися "покоління".

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо підтримки Китаю. Глава держави заявив, що Пекін має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом. І додав, що всі можливі заходи для залучення Китаю до участі в саміті світу в Швейцарії Україна вжила.