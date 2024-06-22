Забудьте про "бакенбарди": як українською назвати рослинність на обличчі чоловіка

Про ці слова мало хто чув

В українській мові багато запозичених слів з інших мов. Наприклад, слово "бакенбарди". Хтось стверджує, що це слово прийшло до нас із німецької мови, а хтось наполягає на англійському походженні. Але ясно одне — це слово точно не одвічно українське.

На порталі "Словотвір" розповіли, як можна замінити "бакенбарди" в українській мові. Про ці слова мало хто чув.

Бакенбарди – це волосяні ділянки, які розташовуються між скронями та нижньою щелепою у чоловіків. У перекладі з німецької слово backenbart означає: Backe — "щока" і Bart — "борода", тобто "борода на щоці". Воно було запозичено у 18 столітті й почало широко використовуватися за межами країни. Деякі ж вважають, що бакенбарди є англійською символікою (слово beard — "борода", споріднене з німецькою).

В українській мові десяток слів, якими можна замінити "бакенбарди":

борки

пабороді

залички або заличці

бокобороди

бурці

пабородці

пабородка

паборода

пейси

песики

Також "Телеграф" розповідав про те, як українською мовою замінити слово "пікнік". Є понад десять слів споконвіку українського чи слов’янського походження.