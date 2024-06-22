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Забудьте про "бакенбарди": як українською назвати рослинність на обличчі чоловіка

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Х’ю Джекман у фільмі "Росомаха" Новина оновлена 22 червня 2024, 14:52
Х’ю Джекман у фільмі "Росомаха". Фото Відкриті джерела

Про ці слова мало хто чув

В українській мові багато запозичених слів з інших мов. Наприклад, слово "бакенбарди". Хтось стверджує, що це слово прийшло до нас із німецької мови, а хтось наполягає на англійському походженні. Але ясно одне — це слово точно не одвічно українське.

На порталі "Словотвір" розповіли, як можна замінити "бакенбарди" в українській мові. Про ці слова мало хто чув.

Бакенбарди – це волосяні ділянки, які розташовуються між скронями та нижньою щелепою у чоловіків. У перекладі з німецької слово backenbart означає: Backe — "щока" і Bart — "борода", тобто "борода на щоці". Воно було запозичено у 18 столітті й почало широко використовуватися за межами країни. Деякі ж вважають, що бакенбарди є англійською символікою (слово beard — "борода", споріднене з німецькою).

В українській мові десяток слів, якими можна замінити "бакенбарди":

  • борки
  • пабороді
  • залички або заличці
  • бокобороди
  • бурці
  • пабородці
  • пабородка
  • паборода
  • пейси
  • песики

Також "Телеграф" розповідав про те, як українською мовою замінити слово "пікнік". Є понад десять слів споконвіку українського чи слов’янського походження.

Теги:
#Українська мова #Слова #Вимова