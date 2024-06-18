Заява на відстрочку від мобілізації: коли треба подавати
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Мобілізувати можуть осіб з 25 років, якщо вони раніше не проходили службу і не мають права на відстрочку
Повідомляти в ТЦК та СП про своє право на відстрочку потрібно одразу. Однак деякі люди помиляються, вважаючи, що це потрібно робити при обов'язковому оновленні даних.
Про таку помилку з боку військовозобов'язаних розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. Вона зазначила, що до 16 липня потрібно виконати обов'язок з уточнення даних — телефону, адреси, електронної пошти. Відстрочку потрібно оформлювати одразу, якщо на неї є право.
Перевіряти підстави надання відстрочки та оформлювати її мають в ТЦК та СП. Вона може оформлюватися також за допомогою реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних.
Хто має право на відстрочку:
- заброньовані працівники,
- люди з інвалідністю та тимчасово непридатні,
- ті, хто утримує трьох та більше неповнолітніх дітей та сплачує аліменти за потреби,
- батьки-одинаки, коли друга особа померла, зникла, відбуває покарання тощо,
- батьки та вихователі неповнолітнього з інвалідністю,
- батьки та вихователі тяжкохворих дітей,
- люди, що утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи,
- усиновлювачі/піклувальники з дітьми до 18 років,
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком/дитиною/батьками, якщо більше ніхто не може виконати цей обов'язок,
- опікун недієздатної особи,
- чоловік/дружина людини з інвалідністю I чи II групи або III групи в окремих випадках,
- догляд батьків своїх чи дружини з інвалідністю I чи II групи, якщо більше ніхто не може виконати цей обов'язок, у деяких випадках — догляд за членом сім'ї другого ступеня спорідненості
- якщо дружина/чоловік проходять службу і є неповнолітня дитина
- працівники міністерств, нардепи, судді, члени Рахункової палати, уповноважений з прав людини, дипломати, держслужбовці певних напрямків
- працівники військових частин, СБУ, розвідки, нацгвардії тощо.
Також не підлягають призову ті, хто вчиться на денній або дуальній формі у ВНЗ, аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники, родичі загиблих та зниклих безвісти воїнів та Героїв України, яким звання присвоєне посмертно за участь у Революції Гідності, колишні полонені.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю та чи потрібно таким військовозобов'язаним отримувати відстрочку. В законі норма чітко прописана, але на статус придатний чи придатний з обмеженнями це не впливає.