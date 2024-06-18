Заява на відстрочку від мобілізації: коли треба подавати

Мобілізувати можуть осіб з 25 років, якщо вони раніше не проходили службу і не мають права на відстрочку

Повідомляти в ТЦК та СП про своє право на відстрочку потрібно одразу. Однак деякі люди помиляються, вважаючи, що це потрібно робити при обов'язковому оновленні даних.

Про таку помилку з боку військовозобов'язаних розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко. Вона зазначила, що до 16 липня потрібно виконати обов'язок з уточнення даних — телефону, адреси, електронної пошти. Відстрочку потрібно оформлювати одразу, якщо на неї є право.

Перевіряти підстави надання відстрочки та оформлювати її мають в ТЦК та СП. Вона може оформлюватися також за допомогою реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних.

Хто має право на відстрочку:

заброньовані працівники,

люди з інвалідністю та тимчасово непридатні,

ті, хто утримує трьох та більше неповнолітніх дітей та сплачує аліменти за потреби,

батьки-одинаки, коли друга особа померла, зникла, відбуває покарання тощо,

батьки та вихователі неповнолітнього з інвалідністю,

батьки та вихователі тяжкохворих дітей,

люди, що утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи,

усиновлювачі/піклувальники з дітьми до 18 років,

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною/чоловіком/дитиною/батьками, якщо більше ніхто не може виконати цей обов'язок,

опікун недієздатної особи,

чоловік/дружина людини з інвалідністю I чи II групи або III групи в окремих випадках,

догляд батьків своїх чи дружини з інвалідністю I чи II групи, якщо більше ніхто не може виконати цей обов'язок, у деяких випадках — догляд за членом сім'ї другого ступеня спорідненості

якщо дружина/чоловік проходять службу і є неповнолітня дитина

працівники міністерств, нардепи, судді, члени Рахункової палати, уповноважений з прав людини, дипломати, держслужбовці певних напрямків

працівники військових частин, СБУ, розвідки, нацгвардії тощо.

Також не підлягають призову ті, хто вчиться на денній або дуальній формі у ВНЗ, аспіранти, докторанти, наукові та науково-педагогічні працівники, родичі загиблих та зниклих безвісти воїнів та Героїв України, яким звання присвоєне посмертно за участь у Революції Гідності, колишні полонені.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю та чи потрібно таким військовозобов'язаним отримувати відстрочку. В законі норма чітко прописана, але на статус придатний чи придатний з обмеженнями це не впливає.