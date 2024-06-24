Після 50 мобілізувати не будуть? Ініціативу прокоментували нардепи

Представники профільного комітету ВРУ відреагували на чутки

В Україні з 18 травня мобілізаційний вік складає з 25 до 60 років. Нардепи не збираються знижувати верхню планку до 50 років.

Вони також не обговорюють зниження нижньої планки мобілізаційного віку. Як пише "Труха", цю інформацію підтвердили одразу два представники Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ― Федір Веніславський та Юрій Мисягін.

"Ніяких офіційних розглядів такої ініціативи в Комітеті не було. Між собою народні депутати України говорять, що, можливо, варто було б знизити, але наразі ніяких офіційних рішень з цього питання не приймалось і навіть не розглядалось", ― сказав Веніславський.

Подібне говорить і заступник Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Він підкреслив, що цю тему не обговорювали офіційно.

"Нічого на сьогодні комітет нацбезпеки, оборони та розвідки не розглядає, а кулуарні чутки я коментувати не хочу", ― відповів Мисягін.

Зазначимо, що питання зниження мобілізаційного віку до 50 розійшлось після матеріалу "Телеграфу" під назвою "Зниження мобілізаційного віку до 20 та 50 років: військові експерти назвали плюси і мінуси". Деякі експерти вважають, що це дуже гарне рішення для економіки.

Раніше про необхідність зниження мобілізаційного віку говорив нардеп Роман Лозинський. Він вважає, що прийняття закону про зниження віку до 25 було запізнілим, але навряд останнім.

"Телеграф" раніше повідомляв, що відмова від бойової повістки може призвести до кримінальної відповідальності. Адвокати назвали строки ув’язнення у випадку, якщо чоловіка визнають винним в ухиленні від мобілізації.