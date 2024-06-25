Часть мужчин лишились права на отсрочку: кто освобождается от мобилизации по новому закону

Во время действия всеобщей мобилизации некоторые мужчины имеют право на отсрочку от службы в армии — по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, по причине обучения или профессиональной деятельности и т.п. После вступления в силу закона о мобилизации (с 18 мая) перечень тех, на кого распространяется это право, изменился.

Разъяснения по этому поводу дала "РБК-Украина" адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко. Теперь отсрочка дается только студентам дневной или дуальной формы обучения, а также получателям высшего предыдущего уровня образования. Таким образом, с 18 мая ни "заочка", ни второе высшее образование не дают права на отсрочку от мобилизации.

Кроме этих категорий отсрочки лишились еще ряд мужчин. В частности подлежат призыву теперь молодые люди 25 и 26 лет, многодетные отцы, имеющие задолженность по алиментам и те, кто ухаживает за родителями жены с 1 или 2 группами инвалидности.

"Оставили право на отсрочку, если мужчина ухаживает за своими родными родителями с инвалидностью", — пояснила адвокат.

Также права на освобождение от мобилизации лишились неполнородные братья погибших на войне. Отсрочку оставили только для родных братьев таких людей.

Кто имеет право на отсрочку по новому закону:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторного прохождения через 6-12 месяцев);

лица, которые были в плену;

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй из родителей проходит военную службу;

матери и отцы-одиночки;

ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособными решением суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II группы и не имеющие трудоспособной жены (мужа);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Отсрочка от мобилизации также предоставляется по роду деятельности. От призыва освобождены судьи, нардепы, члены Счетной палаты, дипломатические служащие, уполномоченный ВР по правам человека. Кроме того отсрочка предоставляется сотрудникам органов военного управления, воинских частей Министерства обороны, Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел.

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