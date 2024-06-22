Заява на відстрочку від мобілізації: як правильно написати та куди її подавати (зразок)

Перевіркою підстав надання відстрочки та її оформленням займаються в ТЦК та СП

Під час дії загальної мобілізації деякі чоловіки мають право на відстрочку від служби в армії. Її надають за сімейними обставинами, за станом здоров'я, через навчання, або професійну діяльність тощо. Про своє право на отримання відстрочки треба повідомляти в ТЦК та СП одразу, надавши відповідну заяву.

Зразок нової заяви на відстрочку опублікував адвокат Ярослав Жукровський. Саме таку заяву треба подавати з моменту набрання чинності оновленого закону про мобілізацію (з 18 травня).

Перевіркою підстав надання відстрочки та її оформленням займаються в ТЦК та СП. Для її оформлення військовозобов'язаний має звернутися саме туди. Питання щодо надання відстрочки розглядає комісія, яка утворена при ТЦК та СП.

Військовозобов'язаний, який має підстави для відстрочки має особисто подати на ім'я голови комісії:

заяву за формою, визначеною в додатку 4 до Порядку № 560. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації; документи, що підтверджують право на відстрочку або їх засвідчені копії (п. 57 Порядку № 560).

Як раніше писав "Телеграф", адвокат Дар’я Тарасенко пояснила, що не всі військовозобов’язані чоловіки, у яких є дружина з I або II групою інвалідності або оформлене опікунство над недієздатною особою мають право на відстрочку від мобілізації. Так званий "підводний камінь" прихований у ч. 9 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".