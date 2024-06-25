"Спірне і не справедливе, але потрібне": як економічне бронювання допоможе на фронті, розповів експерт

Мають бути чіткі правила

Питання введення в Україні економічного бронювання й досі залишається відкритим, адже ця тема дуже дискусійна. І запропонована сума у 20 тисяч грн щомісячного взносу не така вже й велика, бо у корупційних схемах ухилянтів фігурують в рази вищі цифри.

Але на підприємствах є незамінні працівники, на яких тримається бізнес, і їм треба дати можливість працювати. Про це "Телеграфу" розповів главред журналу "Гроші.ua" Олександр Крамаренко.

"Їм треба дати можливість заплати. Грошами підтвердити свій намір та згоду, що підприємство готове платити за людину", — каже він.

За його словами, війна і так дуже несправедлива штука, але економічне бронювання може зменшити цей рівень несправедливості хоча б шляхом підтримки економіки країни.

Водночас опонент Крамаренка журналіст Денис Безлюдько вважає навпаки, що економічне бронювання у будь-якому вигляді не справедливе. На його думку, ця схема більше схожа на спробу ввести додатковий податок, адже вона дуже розмита. Наразі немає чіткого списку підприємств і робітників, які повинні бути заброньованими.

"Ніхто не розуміє, кого можна бронювати та як. Забронювали цирки, люди обурились — скасовували це рішення", — каже Безлюдько.

Але одне не виключає іншого і правила точно потрібні, вважає Крамаренко. За його словами, має бути напрацьовано приблизно однакові правила, якими буде користуватись будь-яке підприємство. Мають бути чіткі рішення щодо надання статусу стратегічно важливого чи критичного.

Він наголосив, що в економічному бронюванні багато питань і є навіть цинічні, але на фронті солдати потребують зброї, дронів. І такий тип бронювання міг би у цьому допомогти.

"Якщо є можливість знизити число людських втрат коштом цих грошей, це треба робити. Хай ці гроші проносять користь державі", — каже Крамаренко.

Водночас Безлюдько вважає, що це можна вирішити і за допомогою військового збору. Але його треба збільшити і зробити максимально прозорим, щоб люди бачили, куди йдуть гроші.

"А з бронюванням потрібні дуже чіткі правила. Тобто, якщо ти критичне підприємство, тоді ти можеш забронювати певний відсоток працівників. Якщо не входиш в цей перелік, то можеш забронювати менший відсоток і плати підвищений військовий збір", — додає він.

Проте вводити економічне бронювання треба, але обережно, щоб не було так, що воюють бідні, а не багаті. Але це питання залишається спірним та складним, і має багато підводних каменів.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо запровадять економічне бронювання. Українці отримають неочікуваний ефект.