"Спорное и не справедливое, но нужное": как экономическое бронирование поможет на фронте, рассказал эксперт

Должны быть четкие правила

Вопрос введения в Украине экономического бронирования до сих пор остается открытым, ведь эта тема очень дискуссионна. И предложенная сумма в 20 тысяч грн ежемесячного взноса не так уж велика, потому что в коррупционных схемах уклонистов фигурируют в разы выше цифры.

Но на предприятиях есть незаменимые работники, на которых держится бизнес, и им нужно дать возможность работать. Об этом "Телеграфу" рассказал главред журнала "Деньги.ua" Александр Крамаренко.

"Им нужно дать возможность заплатить. Деньгами подтвердить свое намерение и согласие, что предприятие готово платить за человека", — говорит он.

По его словам, война и так очень несправедливая штука, но экономическое бронирование может снизить этот уровень несправедливости хотя бы путем поддержки экономики страны.

В то же время, оппонент Крамаренко журналист Денис Безлюдько считает наоборот, что экономическое бронирование в любом виде не справедливо. По его мнению, эта схема больше похожа на попытку ввести дополнительный налог, ведь она очень размыта. Пока нет четкого списка предприятий и рабочих, которые должны быть забронированы.

"Никто не понимает, кого можно бронировать и как. Забронировали цирки, люди возмутились — отменяли это решение", — говорит Безлюдько.

Но одно не исключает другого и правила определенно нужны, считает Крамаренко. По его словам, должны быть наработаны примерно одинаковые правила, которыми будет пользоваться любое предприятие. Должны быть четкие решения о предоставлении статуса стратегически важного или критического.

Он подчеркнул, что в экономическом бронировании много вопросов и есть даже циничные, но на фронте солдаты нуждаются в оружии, дронах. И такой тип бронирования мог бы в этом помочь.

"Если есть возможность снизить число человеческих потерь за счет этих денег, это надо делать. Пусть эти деньги проносят пользу государству", — говорит Крамаренко.

Вместе с тем, Безлюдько считает, что это можно решить и с помощью военного сбора. Но его нужно увеличить и сделать максимально прозрачным, чтобы люди видели, куда уходят деньги.

"А с бронированием нужны очень четкие правила. То есть если ты критическое предприятие, тогда ты можешь забронировать определенный процент работников. Если не входишь в этот перечень, то можешь забронировать меньший процент и платить повышенный военный сбор", — добавляет он.

Однако вводить экономическое бронирование нужно, но осторожно, чтобы не было так, что воюют бедные, а не богатые. Но этот вопрос остается спорным и сложным и имеет много подводных камней.

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