Зарплата керівництва "Укренерго" з початку війни зросла у 2 рази, - військовий

За словами військовослужбовця, у лінійних енергетиків, які цілодобово лагодять підстанції, зарплата 25-30 тис. грн, тоді як у директора держкомпанії — мінімум 2 млн грн на місяць.

Зарплата керівництва державної компанії "Укренерго" з початку повномасштабного вторгнення зросла у 2 рази, повідомив військовослужбовець Кирило Сазонов.

"У 2022 році керівники держпідприємства отримали 18 млн грн, а у 2023-му — уже 29 млн. За 5 місяців цього року — уже понад 18 млн. Загалом від початку війни з бюджету на зарплати керівництву держкомпанії витрачено 64 млн грн", — повідомив Сазонов із посиланням на дані самої компанії.

За його словами, у лінійних енергетиків, які цілодобово лагодять підстанції, зарплата 25-30 тис. грн, тоді як у директора держкомпанії — мінімум 2 млн грн на місяць.

"Нагадаю, то наші військові "на нулі" отримують 100 тис. А керівник держкомпанії Кудрицький, сидячи в кабінеті в Києві, призначив собі зарплату в 2 млн. Я військовий, а не політичний активіст, але всьому ж є межа", — повідомив Сазонов.