Зарплата руководства "Укрэнерго" с начала войны выросла в 2 раза, - военный

По словам военнослужащего, у линейных энергетиков, которые круглосуточно чинят подстанции, зарплата 25-30 тыс. грн, в то время как у директора госкомпании — минимум 2 млн грн в месяц.

Зарплата руководства государственной компании "Укрэнерго" с начала полномасштабного вторжения выросла в 2 раза, сообщил военнослужащий Кирилл Сазонов.

"В 2022 году руководители госпредприятия получили 18 млн грн, а в 2023 — уже 29 млн. За 5 месяцев этого года — уже более 18 млн. Всего с начала войны из бюджета на зарплаты руководству госкомпании потрачено 64 млн грн", — сообщил Сазонов со ссылкой на данные самой компании.

По его словам, у линейных энергетиков, которые круглосуточно чинят подстанции, зарплата 25-30 тыс. грн, в то время как у директора госкомпании — минимум 2 млн грн в месяц.

"Напомню, то наши военные "на нуле" получают 100 тыс. А руководитель госкомпании Кудрицкий сидя в кабинете в Киеве назначил себе зарплату в 2 млн. Я военный, а не политический активист, но всему же есть предел", — сообщил Сазонов.