Винні усі, але не я: головні заяви нардепа Тищенка у суді перед арештом (відео)

Народний депутат висловився щодо побиття військового у Дніпрі та зробив винними всіх, але не себе

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко виступив на суді. У своїй промові він виступив зі звинуваченнями на адресу поліцейських, прокурора та інших осіб.

Про це із зали суду повідомляє кореспондент "Телеграфа". Ми зібрали добірку заяв Миколи Тищенка.

44 адреси "офісів" у Дніпрі

Микола Тищенко заявив, що знає понад 44 адреси у Дніпрі, де розташовані колл-центри шахраїв. Однак, за його словами, на це не відреагували правоохоронці, і він сам поїхав до Дніпра, щоб викрити аферистів.

"Було п’ять ухвал суду. Дізнавшись про це, я приїхав перший раз ще місяць тому, але нас не пустили, навіть не виконали вимог суду в місті Дніпро. Посміялися і нас відіслали "восвоясі". Це дуже обурило мене, як народного депутата і всю команду, і навіть не правоохоронні органи, ні прокуратуру. Я звернувся особисто, на всю країну до голови ГУНП та прокурора міста — реакції не було. Я звернувся на лінію 102 і ми з'ясували, що за тією адресою, яку я назвав, відбуваються шахрайські дії, затримали людей", — сказав Тищенко.

Він додав, що затриманим навіть вручили повістки представники ТЦК, але пізніше затриманих відпустили, а термін дії ухвали суду закінчився.

"І вся система правоохоронних органів мала лягти під цих корупціонерів, під цю кримінальну "дев’яточку" на чолі з криміногенним ватажком на прізвисько "Жаба", яка налічує понад 1000 осіб", — сказав нардеп.

Тищенко також звернувся до прокурора із проханням, щоб той перевірив інформацію, яку він озвучив. Він наполягав на цьому, оскільки це його "усне депутатське звернення", і воно має бути зафіксовано. Крім того, нардеп заявив, що 24 числа прокурор нібито намагався вивести його на застосування фізичної сили та навіть потяг за плече. Як доказ Тищенко надав роздруковані фотографії.

Напад на ексвійськового у Дніпрі

За словами Тищенка, у момент, коли в одному з "офісів" проходив обшук, Тищенко був на вулиці і йому на зустріч йшли троє чоловіків, один з яких був із дитячим візком, і почали його ображати: звертатися "гей, голова" і матюкатися. Нардеп зробив зауваження і попросив їх пройти повз, але всі троє дістали телефони та почали знімати нардепа та його помічницю. Ці дії Тищенко назвав "буллінгом на адресу жінок" та "аб’юзом", а коли вийшов поліцейський з обшуку, то він попросив його вплинути на ситуацію і "припинити атаку на народного депутата".

Двоє чоловіків показали поліцейському свої посвідчення УБД, а третій не показав документи зовсім. Тоді підійшов співробітник ТЦК, але чоловік (мова, ймовірно, про побитого Дмитра "Сина" Павлова — ред.) вирвав у помічниці телефон, на який вона знімала те, що відбувається.

"Моя помічниця була при виконанні, вона 48 кг. Стоять три молодики та ось така маленька дівчинка. Він вихопив у неї телефон і мені здалося, що хотів бігти. Звичайно я відреагував і я разом з поліцейським вирішили викликати поліцію. Але приїхали вони через годину і ми їх взагалі не побачили", — сказав нардеп.

За словами Тищенка, чоловік, який не показав поліцейському документи, почав поводитися непристойно, намагався піти з місця затримання, знімав штани. Він обурився тому, що коли правоохоронці все ж таки приїхали, то не прийняли у нього заяви, попри мандат народного депутата. А місцеві йому сказали, щоб він не звертав увагу на поведінку цього хлопця, бо він є "начальником безпеки цього закладу".

Також "Телеграф" розповідав про те, що суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід. Його відправили під домашній арешт.