Тищенко вже у суді: висловився щодо здачі мандату (відео)

Запобіжним заходом може стати домашній арешт

Нардеп Микола Тищенко прибув до зали засідань Печерського суду у Києві із запізнення на 12 хвилин. Йому мають обрати запобіжний захід у справі про напад на колишнього військового у Дніпрі.

Поспішаючи на засідання, нардеп уник спілкування з журналістами, обмежившись однією фразою. Цей момент потрапив в обʼєктив кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова. Також нардеп прокоментував, чи буде складати мандат.

Опустивши вибачення за те, що не може приділити увагу пресі та прокоментувати справу, нардеп хутко пробіг поміж представників ЗМІ. "Запізнююсь. Ви мені перешкоджаєте!" — сказав Тищенко.

На питання журналістів про складання мандату Тищенко відповів, що зробить це за певних умов.

"Якщо в Україні закриють усі ботоферми, я складу мандат. Якщо в Україні жодне дерево не впаде без дозволу, я готовий скласти мандат", — сказав він.

Зауважимо, що Офіс Генерального прокурора підтвердив, що погоджено клопотання про обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прізвище Тищенка не називається, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про Тищенка.

Зазначається, що у цій же справі повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України. Триває встановлення інших причетних до цього інциденту.

Раніше "Телеграф" писав, що 20 червня на військового Дмитра Павлова в центрі Дніпра напала "свита" Тищенка. Чоловік у цей момент гуляв із дитиною у візку. Його скрутили, закували в наручники та почали бити за зауваження щодо охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".