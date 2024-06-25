Тищенко одягнув у суд брендову футболку: стало відомо, скільки вона коштує

Для більшості українців така річ — розкіш

У понеділок, 25 червня, нардеп Микола Тищенко прибув у Печерський суд для обрання запобіжного заходу через побиття військового у Дніпрі. Народний депутат одягнув чорну брендову футболку Prada.

У нього також помітили досить дорогі аксесуари. "Телеграфу" вдалось дізнатись, скільки коштує брендова футболка нардепа.

Микола Тищенко у залі суду з’явився у футболці Prada

Вартість цієї футболки складає понад 100 євро. В інтернет-магазині її можна придбати за звичайною ціною у €108,5. Зазначимо, що зараз вона продається по акції, але ціна все одно кусається — 99 євро.

Тищенко з'явився у суді в цій футболці

Зазначимо, що по актуальному курсу вартість футболки складає майже 4720 грн. Окрім цього, доведеться заплатити за доставку з Європи.

Стільки коштує футболка нардепа

Для багатьох українців це велика сума. Для прикладу візьмемо прожитковий мінімум. З 1 січня 2024 року він складає 2920 грн для дорослої людини. Тобто, футболка Тищенко коштує більш як 1,6 прожиткових мінімуми.

З 1 квітня мінімальна пенсія в Україні складає 3200 грн. Це у півтора раза менше за ціну брендової футболки нардепа.

Нагадаємо, 25 червня у Тищенка провели обшуки, знайшли багато грошей та дорогі аксесуари. Нардепу вручили підозру через побиття його свитою військового у Дніпрі.

Після цього Тищенко поїхав у Печерський суд для обрання запобіжного заходу. Він встиг поспілкуватись з журналістами та зробити багато гучних заяв. Нардеп сказав, що бореться за звичайний народ і проти ботоферм ФСБ.

Раніше "Телеграф" опублікував підбірку заяв Тищенка з суду. Не обійшлось і без курйозу.