Тищенка відправили під домашній арешт: як відреагував нардеп

Суд задовольнив клопотання прокуратури повною мірою

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку. Він повинен буде цілодобово перебувати під домашнім арештом та носити електронний браслет.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" із зали засідань. Строк дії запобіжного заходу становить 2 місяці з дня проведення судового засідання.

Тищенко зобов’язали носити електронний браслет, здати паспорт та з'являтись на вимогу слідчого. Сам нардеп зазначив, що виконуватиме рішення суду.

Варто зазначити, що на такому запобіжному заході наполягала прокуратура, тобто судді повністю задовольнили її клопотання.

Нагадаємо, 20 червня охоронці Тищенка напали на колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова у центрі Дніпра, коли той гуляв там із дитиною. Чоловіка скрутили, побили та закували у наручники через зауваження у бік нардепа. Сам Тищенко після цього звинуватив Павлова в тому, що той нібито входить до складу злочинного угрупування, яке "кришує ботоферми".

25 червня Тищенко отримав підозру за статтею про незаконне позбавлення людини волі. Крім того, він провів обшуки, під час яких нардеп показово розбив свій телефон.

Нардепа звинувачують за частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі чи викрадення людини групою осіб), санкція статті передбачає обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.