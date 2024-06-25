Опирався та намагався втекти: поліція затримала ще одного "охоронця" Тищенка (фото)

У чоловіка вилучили речові докази

У Дніпрі затримали ще одного фігуранта у справі про напад охорони нардепа Миколи Тищенка на військовослужбовця. Поліція провадила розшукові дії на території п’яти областей.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції. За даними місцевих telegram-каналів, йдеться про 39-річного Костянтина Цубера.

"У ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень можуть бути причетні кілька осіб. Їх особи поліція встановила. Один з активних учасників подій був затриманий. Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, у ході яких вилучили докази, зокрема зброю та одяг", — йдеться у повідомленні поліції.

Місцеві канали своєю чергою повідомили, що підозрюваний чинив опір під час затримання і намагався втекти від правоохоронців.

Про Цубера відомо, що він родом із Києва, де працював охоронцем у нічному клубі Karusel Club. Також відомо, що раніше він був патрульним поліцейським.

Нагадаємо, 20 червня на військового Дмитра Павлова у центрі Дніпра напали охоронці Тищенка. Чоловік саме гуляв із дитиною у візку. Його скрутили, закували в кайданки і почали бити за зауваження у бік охорони нардепа. Пізніше Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

25 червня Тищенко отримав підозру за статтею про незаконне позбавлення людини волі. Крім того, він провів обшуки, під час яких нардеп показово розбив свій телефон.