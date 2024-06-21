Скандал зі побиттям військового у Дніпрі взято на найвищий контроль: у мережу злили дані одного з охоронців Тищенка

Військовий, на якого було скоєно напад, почувається нормально

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що причетних до нападу на військового Дмитра Павлова у Дніпрі буде покарано. У мережі встановили особу одного з них.

"По-перше, не важливо, що це за люди. У нас кожен громадянин повинен відповідати перед законом. Учора було відкрито два кримінальні провадження – завдання легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі", — сказав Клименко в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що всі, хто причетний до скоєння цього злочину, мають понести відповідне та заслужене покарання. За словами Клименка, зараз Дмитро Павлов, який пережив напад, почувається нормально.

Тим часом Telegram-канал "Сніданок Химери" опублікував дані про одного з охоронців народного депутата Миколу Тищенка, який брав участь у нападі на Павлова. За інформацією каналу, це Костянтин Цубера. Він працював охоронцем у нічному клубі Karusel Club.

Зазначається, що він народився у Києві у 1984 році, у 2017 році розлучився із дружиною Цуберою Оленою. У тому ж році він намагався влаштуватися працювати патрульним до Управління патрульної поліції у Києві. 8 листопада 2023 року Голосіївський районний суд стягнув із Костянтина Цубери 37646,43 грн. на користь ПриватБанку за кредитним договором.

Нагадаємо, у Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків, які супроводжували нардепа Миколу Тищенка, напали на українського військового зі спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова із позивним "Син". Чоловік гуляв із коляскою з дитиною, її вирвали у нього з рук та побили військового.

Своєю чергою Микола Тищенко заявив, що він разом із правоохоронцями приїхав викрити кол-центр, який виманював гроші в українців, зокрема сімей військових. Нардеп заявив, що на його групу нібито було скоєно напад, у якому звинуватив саме Павлова.

Як повідомляв "Телеграф", спеціальний підрозділ Kraken Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтвердив, що чоловіком, на якого 20 червня у Дніпрі напали невідомі, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу. Там наголосили, що сподіваються на встановлення справедливості.