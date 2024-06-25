Виноваты все, но не я: главные заявления нардепа Тищенко в суде перед арестом (видео)

Народный депутат высказался насчет избиения военного в Днепре и сделал виноватыми всех, но не себя

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко выступил на суде. В своей речи он выступил с обвинениями в адрес полицейских, прокурора и других лиц.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент "Телеграфа". Мы собрали подборку заявлений Николая Тищенко.

44 адреса "офисов" в Днепре

Николай Тищенко заявил, что знает свыше 44 адрес в Днепре, где расположены колл-центры мошенников. Однако, по его словам, на это не отреагировали правоохранители и он сам поехал в Днепр, чтобы разоблачить аферистов.

"Было пять постановлений суда. Узнав об этом, я приехал первый раз еще месяц назад, но нас не пустили, даже не выполнили требований суда в городе Днепр. Посмеялись и нас отослали восвояси. Это очень возмутило меня, как народного депутата и всю команду, и даже не правоохранительные органы, ни прокуратуру. Я обратился лично, на всю страну к главе ГУНП и прокурору города — реакции не было. Я обратился на линию 102 и мы выяснили, что по тому адресу, который я назвал, происходят мошеннические действия, были задержаны люди", — сказал Тищенко.

Он добавил, что задержанным даже вручили повестки представители ТЦК, но позже задержанных отпустили, а срок действия постановления суда закончился.

"И вся система правоохранительных органов должна была лечь под этих коррупционеров, под эту криминальную "девяточку" во главе с криминогенным предводителем по прозвищу "Жаба", которая насчитывает больше 1000 человек", — сказал нардеп.

Тищенко также обратился к прокурору с просьбой, чтобы тот проверил информацию, которую он озвучил. Он настаивал на этом, так как это его "устное депутатское обращение" и оно должно быть зафиксировано. Кроме того, нардеп заявил, что 24 числа прокурор якобы пытался вывести его на применение физической силы и даже "потянул за плечо". В качестве доказательств Тищенко предоставил распечатанные фотоснимки.

Нападение на экс-военного в Днепре

По словам Тищенко, в момент, когда в одном из "офисов" проходил обыск, Тищенко был на улице и ему на встречу шли три мужчины, один из которых был с детской коляской, и начали его оскорблять: обращаться "эй, голова" и материться. Нардеп сделал замечание и попросил их пройти мимо, но все трое достали телефоны и начали снимать нардепа и его помощницу. Эти действия Тищенко назвал "буллингом в адрес женщин" и "абьюзом", а когда вышел полицейский с обыска, то он попросил его повлиять на ситуацию и "прекратить атаку на народного депутата".

Двое из мужчин показали полицейскому свои удостоверения УБД, а третий не показал документы вовсе. Тогда подошел сотрудник ТЦК, но мужчина (речь, вероятно про избитого Дмитрия "Сына" Павлова — ред.) вырвал у помощницы телефон, на который она снимала происходящее.

"Моя помощница была при исполнении, она 48 кг. Стоят три молодых человека и вот такая маленькая девочка. Он выхватил у нее телефон и мне показалось, что хотел бежать. Конечно я отреагировал и я вместе с полицейским решили вызвать полицию. Но приехали они через час и мы их вообще не увидели", — сказал нардеп.

По словам Тищенко, мужчина, который не показал полицейскому документы, начала вести себя неприлично, пытался уйти с места задержания, снимал штаны. Он возмутился тому, что когда правоохранители все же приехали, то не приняли у него заявление, несмотря на мандат народного депутата. А местные ему сказали, чтобы он не обращал внимание на поведение этого парня, так как он "начальник безопасности этого заведения".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что суд избрал Николаю Тищенко меру пресечения. Его отправили под домашний арест.